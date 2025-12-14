保全父凌晨工作「家突竄火」16歲女逃不及亡

一名16歲少女與父親住在公寓的二樓，深夜客廳卻突然起火燃燒。（圖／東森新聞）





新北市新莊凌晨四點多發生奪命火警！一名16歲少女與父親住在公寓的二樓，深夜少女的父親擔任夜間保全、外出上班，少女一個人在家，公寓二樓的客廳卻突然起火燃燒。少女疑似因為逃生時被嗆暈，宣告不治，讓他的父親悲慟不已。火勢從客廳的電視櫃開始延燒，燒毀除濕機等電器，少女從睡夢中驚醒卻來不及逃，被消防人員發現時趴臥在客廳身亡。

爆裂聲碰一聲，深夜公寓二樓陷入火海，玻璃碎裂，住戶驚恐逃生。

住戶：「閃遠一點，門窗關一關。」

火愈燒愈旺，黑煙往上竄，消防布水線灌救同時，一名16歲少女就受困在火場內。

火警發生在凌晨四點多，住戶們在睡夢中被驚醒，住戶還原案發當時曾經聽到少女呼喊救命，大家要她趕快逃，卻已經來不及。

附近鄰居：「本來有一個老太太住這裡，現在這個老太太，她去她另外一個兒子那邊住，這裡剩下她的孫女跟一個兒子（少女父親）住在這邊，就是那個孩子在屋子裡面，在睡覺所以不知道火警，我們是三樓的住戶知道狀況，趕快按大家門鈴。」

疑身亡少女親友：「阿嬤不在裡面．．．阿嬤在我家。」

少女被尋獲時已經沒有生命跡象，她的父親是保全，凌晨外出上班，只留下她一人在家，在同棟其他住戶的同意之下進到梯間，拍攝到客廳失火後的影像配置圖，少女原本睡在房間，發生火警後她從睡夢中驚醒，逃到客廳，疑似因為吸入過多濃煙倒地身亡，初估起火點位在電視櫃，一旁有除濕機等家電。

對面住戶：「有人在．．．有喊，所以我們才會出來，趕快推車（移車），（巷弄）都有車我們都趕快挪走，因為要讓消防車進來。」

火警最一開始還是其他民眾路過巷弄，注意到濃煙才發現情況不對，消防隊凌晨4點33分接獲報案，6分鐘之內迅速趕到現場，20分鐘之後撲滅火勢，期間8位住戶逃難，客廳雜物燒毀，燃燒面積大約有30坪，究竟火警為什麼發生，消防火調人員也重新進入火場，要好好釐清。

