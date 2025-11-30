保全秒出手壓制！色男突親外籍女左肩 再揮拳打傷捷運站長

記者楊忠翰／台北報導

北市廖男先親吻外籍女子左肩，再揮拳打傷吳姓站長。（圖／翻攝畫面）

捷運台北站驚傳性騷擾事件，29日晚間10時28分，1名外籍年輕女子欲搭乘捷運，突遭廖姓男子（35歲）從後親吻左肩，熱心民眾立刻協助通報，吳姓站長及保全趕抵現場，廖男一時情緒激動，還動手毆打站長，隨即被保全壓制在地，外籍女子表示暫不提告後離去，站長則前往派出所提告，警方訊後將廖男依傷害罪嫌函送法辦。

捷運警察隊表示，昨日晚間10時28分，勤務中心接獲報案，指出捷運台北站有外籍女子遭人親吻左肩膀；捷警趕抵現場時發現，吳姓站長已在場了解經過，廖男卻越講越激動，還揮拳打傷站長額頭，保全立刻將人壓制在地，並交給捷警接手處理；外籍女子表示暫不追究，亦未留下任何資料便離去，站長不甘平白遭毆，遂決定前往忠孝西路派出所，對廖男提出傷害告訴。

廣告 廣告

捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運時，如遇可疑人士或異常行為，可立即按壓車廂內緊急通話鈕，或向站務人員尋求協助，亦可撥打110報案，警員將迅速到場處理，藉以確保乘車安全。

北市廖男先親吻外籍女子左肩，再揮拳打傷吳姓站長。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

判賠51萬！不滿分手還被笑性無能 16歲男散布小女友性愛片

不滿被擋出入口！2醉男客爆推擠互毆 信義夜店台紐大亂鬥

她半裸遮胸逃走！邀心儀正妹回家續攤 水電工想硬上被踹開

外遇還劈腿2男！她先帶丈夫好友開房 再交往男網友喊寶貝

