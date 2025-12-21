保全等紅燈…遭割喉亡！生前求傳話「愛爸媽」 姊獻花留字：希望替你擋

記者簡榮良／台北報導

好幾個家庭支離破碎，何其無辜！1219北捷隨機殺人案，27歲兇嫌張文持長刀衝進南西誠品之前，37歲蕭姓保全為了讓路與張文對眼，就是這個不經意，害他被割喉血流不止，白衣染紅連人帶車倒地，手中緊握的手機畫面定格在LINE介面，來不及交代的懇求路人傳話：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」。蕭姓保全姊姊在燈桿上貼了字條，藍底黑字親筆寫下，「謝謝你這38年來的陪伴，全家都愛你，真希望替你擋下這一切」。那是一種懇求，一種無法再做什麼的痛。

蕭姓保全姊姊在燈桿上貼了字條，藍底黑字寫下，「謝謝你這38年來的陪伴，全家都愛你，真希望替你擋下這一切」。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文現身台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。張文帶著殺意衝向捷運中山站大馬路上，快步朝誠品南西方向邁進，大眾還嗅不出不對勁，其中37歲蕭姓保全為了讓路後退；豈料，與張文對到眼，脖子遭一刀劃過，現場尖叫四起，原本慢慢流動的人群，瞬間變成四散的影子，蕭男一開始沒有發現不對，但胸口迅速被鮮血浸溼，轉彎後連人帶車倒地。

蕭男連人帶車倒下，成了最後身影。（圖／翻攝自Threads @nic002699）

網友發現被砍騎士手機最後畫面停留在LINE。（圖／翻攝自@mnop4731 YouTue頻道）

蕭男的手緊握著手機、畫面停留在LINE的介面，未回的訊息一整排，意識逐漸模糊，最後向路人留下一句：「記得跟我爸媽說我很愛他們」，隨後送往馬偕醫院不幸身亡。再也等不到弟弟回家，姊姊的心都碎了。

事發地點飄花香，民眾自發性悼念，燈桿上貼著一張藍底黑字的字條特別顯眼，是蕭姓死者的姊姊親筆寫下：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你別怕！」。一場無差別殺戮，破碎好幾個家庭，他們何其無辜，活著的人備受煎熬。

燈桿上貼著一張藍底黑字的字條特別顯眼，是蕭姓死者的姊姊，親筆寫下。（圖／翻攝畫面）

