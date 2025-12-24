保全網嗆「宰殺司法官」 檢方火速拘提聲押

李男多次在社群發表恐嚇言論，遭橋頭地檢署偵辦並聲押。（資料畫面）

高雄一名李姓保全今年8月間多次在網路發表「宰殺違法的司法官」等恐嚇言論，檢方昨（23日）接獲檢舉後將他拘提到案，訊後認定涉案情節重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

李男在楠梓加工區擔任保全人員，自今年8月起在臉書多次發布10餘則恐嚇貼文，內容包括揚言殺害加工區員工、機車騎士，以及「宰殺民進黨及支持者」、「宰殺違法的司法官」。

檢方昨日接獲檢舉，橋頭地檢署立即指揮警方拘提李男，經調查，李男因工作關係掌握加工區員工資料，竟將員工職務等資訊發布社群並威脅；檢方訊後認定他涉犯《刑法》恐嚇公眾及危害安全罪，且有反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





