保全薪資不只最低工資 勞動部推計算懶人包

（中央社記者吳欣紜台北29日電）保全是適用勞動基準法責任制行業之一，勞動部今天提醒，保全薪資除了最低工資外，應再加計超出40小時的工時按比例增給，已製作「保全人員薪資計算懶人包」，避免雇主違法。

自今年元旦起，每月最低工資調整為新台幣2萬9500元，只要是全時勞工，每月薪資皆不得低於最低工資。

不過，由於保全人員是適用勞基法第84條之1規定、也就是俗稱「責任制」的行業之一，加上因工時長、薪資計算總讓人誤解，勞動部今天發布新聞稿表示，已製作「保全人員薪資計算懶人包」給雇主參考。

勞動部指出，保全業者或保全人員在計算薪資時，常會忽略正常工時若超過每週40小時要另計，直覺以為只要給最低工資就不會違法，因此特別製作保全人員薪資計算懶人包。

勞動部表示，懶人包的重點，包含說明勞基法第84條之1書面約定核備流程、提供最低工資與平日每小時工資金額計算公式，以及針對不同的核備正常工作時數及延長工時時數提供試算金額。

勞動部提醒，保全人員每月最低工資應依照懶人包說明計算，關於小數點部分如何處理，勞雇雙方應事先約定，但金額仍不得低於法定基準；雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。（編輯：吳素柔）1150129