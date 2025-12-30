保全跑頂樓狂丟8支滅火器 落網辯：巡邏無聊

記者陳亭汝、徐兆緯／新北報導

新北市板橋一處社區遭人惡意丟擲滅火器，甚至連隔壁棟的民宅屋頂及遮陽板也被滅火器砸壞，總幹事調閱監視器後發現，涉案人竟然是「社區的保全」，都趁凌晨時犯案，拿了至少8個滅火器，跑到社區22樓頂樓向下砸，到案後他供稱，因為太無聊才會惡作劇，被警方依社維法送辦，對此當事保全公司回應，會賠償一切損失。

社區主委氣的控訴給警方。

警方趕抵社區大廳，主委氣得控訴，好幾個滅火器遭惡意破壞。

社區總幹事：「四個滅火器被他丟，他就是我們社區後面的保全。」

不只毀損滅火器，進一步詢問才知道，涉案人居然是社區保全，離譜的是他都趁半夜四下無人時，跑到頂樓犯案，至少拿了8支滅火器向下砸。

被波及的民宅鐵皮整個向下凹陷，遮陽板也明顯受到毀損，是惡作劇還是被尋仇？住戶一時搞不清，不只自己社區遭殃，連隔壁棟也被搞破壞。

鐵皮嚴重凹陷。

記者：「重回當事社區可以看到，棟距之間至少有2到3公尺這麼遠，當事保全就是從社區頂樓，往下丟擲滅火器，如果砸到一樓行人，後果恐怕難以想像。」

兩棟大樓都遭殃。

當事社區主委：「嫌疑人他可能自己也知道自己有錯，在他們公司同仁帶領下，去警察局做了筆錄，照片或是監視器的影音檔案，都有交給警察。」

這名涉案的27歲周姓保全，到案時供稱，因為太無聊，才會拿滅火器到屋頂，往隔壁棟屋頂丟，27日到29日連續三天，在社區巡守時犯案，直到29日住戶反映，遮陽板遭毀損，總幹事調監視器後發現，氣得報警。

保全三天丟了八支滅火器。

當事社區主委：「（保全）公司他們有答應說，會積極協助同事購置新的（滅火器）設備來，讓我們社區維持正常行政運作跟安全管理。」

不過滅火器一個重達至少6公斤，無聊惡作劇一旦發生意外，恐怕就不是賠錢就能解決了事。

