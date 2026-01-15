保全CPR救暈倒女師！她崩潰控：揉胸又伸舌 法官1原因判無罪

記者羅欣怡／桃桃園報導

女老師校內昏倒，控訴遭保全做CPR時趁機猥褻。（示意圖／pexels）

在桃桃園市中壢區擔任國小老師的小美（化名），2013年在學校的電梯口暈倒，擔任保全的阿力（化名）上前搭救，但小美甦醒後，認為阿力對自己趁機摸胸又舌吻，於是告阿力趁機猥褻。桃園地方法院審理，最終法官認為保全的行為符合CPR（心肺復甦術）標準，判決保全無罪。

判決書指出，小美2023年4月27日因胃痛和身體不適在教室暈厥，醒來後搭電梯到一樓又暈倒，阿力在其他人告知下前往，將小美上半身扶起靠在身上。小美甦醒後發現自己倒在阿力懷中，指控阿力不僅揉捏她的胸部，還伸出舌頭親吻她。

在審理過程中，阿力否認了所有指控，強調當時正在進行急救，實際上是為了救助小美才進行的胸部按壓與人工呼吸。阿力律師表示，考慮到小美的昏迷狀態，懷疑她是否在那種情況下還能感覺到猥褻行為。再從時間紀錄來看，小美昏迷到救護車抵達不超過8分鐘，在此緊急情況下不可能存有犯意。

法官調閱監視器，顯示阿力接獲通知後立即前往現場，將小美的上半身扶起並在他人注視下進行急救，一切過程都沒有異狀，法官指出，儘管保全的動作與標準CPR有些落差，但仍有其合理性。

法官認為，若保全真有猥褻意圖，應會試圖將女教師移至無人之處，但其實際行為是在眾目睽睽之下進行的，因此難以想像在這種情況下會有猥褻的動機。最終，法官判定保全無罪。可上訴。

