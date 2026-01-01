保加利亞元旦加入歐元區 成第21個成員國

保加利亞首都索非亞，中央銀行與國會兩棟大樓之間，好幾千人頂著零下低溫的刺骨寒風，倒數跨年、迎新送舊，同時慶祝成為了歐元區第21國。有民眾活動一結束，立刻就前往銀行自動提款機領取新鈔。

保加利亞民眾阿拉巴吉斯卡說道，「這是歐洲一體化的最後一步，因此我們非常感謝政府，和全國人民團結一致，實現這一偉大目標所付出的努力，從現在開始，等待我們的只有美好的未來，無論是對個人還是企業而言，都將迎來更多機會。」

匯兌的標準是一歐元兌兩塊列弗，去年八月開始市面上所有商品，價格都必須以兩種幣別標示。保加利亞1881年開始用列弗為貨幣，而1997年起便一直與其他歐洲貨幣掛鉤，起初是德國馬克、然後是歐元；2007年正式加入歐盟，歷屆政府都支持加入歐元區，但從民調數字來看，境內650萬人支持與反對的比例大致不相上下。

廣告 廣告

由於通貨膨脹居高不下，憂心貨幣轉換恐推升物價，總統拉德夫去年曾提議，舉行「歐元公投」，但遭即將卸任的政府反對。BBC相關報導採訪到的小企業主，估計如果舉行公投的話，恐將有七成的人會投反對票。

保加利亞民眾布拉戈耶娃說道，「我是相當反對使用歐元，因為我害怕我們會變得更窮。」

民主法治研究中心主任馬柯夫說道，「宣傳力道稍顯不足，而且有些弱勢群體，可能不太清楚歐元推出後，最初幾個月裡該怎麼做，像是老年人、居住在偏遠地區的人，教育程度較低的人，對他們來說這可能有點困難。」

極右團體也關切使用歐元，恐將喪失國家民族認同，親俄羅斯政黨更是大力反對。歐盟官方所做的最新民調，顯示有49%保加利亞人反對改用歐元。為了掃除身分認同的顧慮，保加利亞的歐元硬幣背面圖案設計，就以宗教僧侶、民族復興運動的代表性人物的頭像為主。