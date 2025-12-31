保加利亞元旦加入歐元區 民眾憂推升物價、加劇政局動盪

保加利亞今天(31日)準備轉換使用歐元，成為第21個歐元區成員國，但人們擔心此舉可能會推升物價，並加劇這個巴爾幹半島國家的政治不穩定。

保加利亞當地時間午夜(台灣時間1日上午6時)，將同時與2025年和本國貨幣列弗(lev)。保加利亞自19世紀以來一直使用列弗至今。

儘管擁有640萬人口的保加利亞歷屆政府一直提倡加入歐元，希望提振這個歐盟最貧窮成員國的經濟，加強與西方國家的連結，保護其不受俄羅斯的影響，但部分人士一直反對改變貨幣。

廣告 廣告

在2007年加入歐盟的保加利亞，面臨到一些特殊挑戰，包含近期席捲全國的反貪抗議，迫使保守派政府下台，也讓該國即將迎來5年來第8場大選。

即將卸任的總理傑利亞茲科夫(Rossen Jeliazkov)30日表示，他仍然認為他的內閣達成了里程碑。

傑利亞茲科夫說：「保加利亞今年國內生產毛額(GDP)達到1130億歐元(約1330億美元)，經濟成長率超過3%，這讓我們排在歐盟前5名。」

傑利亞茲科夫指出，保加利亞的通膨率徘徊在3.6%，這與購買力的提升和與經濟腐敗程度降低有關，與導入歐元無關。

部分保加利亞人擔憂導入歐元將推升物價。

這些擔憂有部份源自於今年崛起的「保留保加利亞列弗」的抗議活動，他們迎合了大多數民眾對單一貨幣普遍抱持的負面看法。

根據保加利亞國家統計局，食品物價11月比去年同期上漲5%，是歐元區平均數字的2倍。

部分民眾，包含小商家，抱怨他們很難拿到歐元，有店家表示他們尚未收到他們訂購的歐元啟用套裝。

銀行也警告，跨年夜的卡片支付和ATM提款可能受到影響。

根據民調機構「歐洲氣壓計」(Eurobarometer)的最新調查，49%的保加利亞人反對加入單一貨幣。

民調機構阿爾法研究所(Alpha Research)的迪米特羅娃(Boryana Dimitrova)表示，由於保加利亞政局不穩定，任何採用歐元過程中出現的問題都會被反歐盟政治人物利用。

傑利亞茲科夫說：「當然存在挑戰，但我們期待民眾和企業都能理解和包容…導入歐元將對保加利亞經濟及其發展環境產生積極的長期影響。」

2002年1月1日，12個國家率先採用歐元。克羅埃西亞在2003年1月，成為上一個加入歐元區的國家。

保加利亞加入歐元區後，使用歐元的歐洲人口將超過3.5億人。(編輯：鍾錦隆)