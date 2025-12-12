保加利亞內閣總辭 成為歐洲第一個被Z世代大浪沖垮的政府

面對數萬民眾上街抗議的大浪，保加利亞總理熱利亞茲科夫12月11日宣布，聯合政府辭職。（圖片來源／@MwanzoTv/x）

《華爾街日報》12月12日報導，在Z世代青年主導的街頭抗議浪潮中，保加利亞政府垮台，抗議者不滿官商勾結的腐敗、精英階層與民眾脫節，這類抗議活動已席捲全球部分地區。

今年，心懷不滿的Z世代抗議者上街頭示威，試圖推翻一些國家的政府，令統治者感到不安，如今，他們取得歐洲第一個勝利。所謂Z世代（Gen Z）﹑主要指在1997年至2010年代初期出生的年輕人，他們是第一批在數位科技、網際網路和社群媒體環繞下成長的「數位原住民」。

周四（11日），在青年領導的街頭示威浪潮中保加利亞政府垮台，抗議的青年不滿盤根錯節的腐敗和自私自利的精英階層，這些精英階層被認為與普通民眾的困境脫節。

多國颳起Z世代抗議旋風

保加利亞成為今年Z世代政治運動的最新爆發點。近幾個月來，尼泊爾和馬達加斯加的青年發起抗議活動，也曾導致政府垮台。印尼和菲律賓也爆發大規模示威遊行，抗議者不滿政治菁英享盡特權。在非洲坦尚尼亞，青年領導的反政府抗議活動遭到政府的血腥鎮壓。

保加利亞總理熱利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）12月11日宣布，聯合政府辭職，而就在幾周之後，這個巴爾幹半島國家即將加入歐元區。儘管保加利亞政府垮台，不會阻礙原定於1月1日加入歐元區的計劃，但是該國的政治危機歹戲拖棚，這場危機在短短4年內就引發7次國會選舉，熱利亞茲科夫於今年1月才上任。

「Vox populi, vox dei。」熱利亞茲科夫週四在議會引用拉丁語說道，他高喊：「人民的聲音就是上帝的聲音」。

「我們必須挺身而出，滿足他們的訴求，而他們的訴求就是政府辭職。」他說，保加利亞總理熱利亞茲科夫在宣布內閣總辭前向媒體發表演說。

熱利亞茲科夫親歐盟內閣解散後，很可能在未來幾個月引發提前大選，然後將重塑該國的地緣政治格局。

保加利亞可能提前大選

熱門的接班人選是現任總統拉德夫（Rumen Radev），他是保加利亞民選的國家元首，也是該國最受歡迎的政治人物。外界預期他將組建自己的政黨，也可能參加下屆國會選舉。拉德夫曾是一名空軍飛行員，他經常批評西方在俄烏戰爭期間給予烏克蘭的支援，包括今年早些時候預言基輔未來「注定戰敗」。

近期抗議活動的直接導火線是政府的2026年預算案，包括增加支出，批評人士認為此舉將進一步鞏固腐敗政客對國家機構的控制。在擁有約650萬人口的巴爾幹國家保加利亞，官商勾結的腐敗現象由來已久，即便在2007年加入歐盟後仍存在。

透明國際組織（Transparency International）一直將保加利亞列為歐盟最腐敗的成員國之一。近年來，保加利亞法院未能對高官貪污犯進行定罪，這加劇公眾的憤怒，並使該國的法治記錄屢遭布魯塞爾的批評。

如今，民眾的憤怒已經徹底爆發。本周三晚間，數萬民眾在首都索菲亞和其他城市舉行抗議活動，這是近幾周來首都及其他地區一系列示威活動的最新一起。

「Z世代對抗腐敗」

保加利亞民眾透過TikTok和其他社群媒體平台動員起來，舉著寫有「Z世代來了」和「Z世代對抗腐敗」的標語牌遊行。在首都索菲亞國會大樓外的示威活動中，一塊大螢幕循環播放嘲諷政客的影片和表情符號。

抗議者的不滿涵政治菁英逍遙法外、醫療體系現狀以及缺乏高薪工作等許多面向。

「這些抗議活動表明，年輕人擁有足夠的公民力量，足以對抗根深蒂固的政治和經濟精英的傲慢自大，這些精英利用國家權力被少數人把持的手段來維持權力。」索菲亞智庫「民主研究中心」地緣經濟學項目主任弗拉基米羅夫（Martin Vladimirov）說道。

對許多人來說，這是他們第一次參與如此大規模的抗議活動。保加利亞的Z世代成長於一個沒有經歷過1989年結束的共產主義時代，也沒有經歷過隨之而來的毀滅性經濟危機的年代。他們的不滿涉及各個層面，從政治菁英逍遙法外到醫療體系現狀，再到缺乏高薪工作，無所不包。

網路上也瀰漫憤怒的情緒，關於民主、腐敗和新聞自由的辯論成為熱門話題。許多網紅和演員都加入集會，一些新的網路迷因也隨之誕生，例如有人舉著寫有「帶女朋友去抗議現場約會」的標語牌。

(原始連結)





