保加利亞成為歐元區第21國 歐盟肯定重要里程碑

（中央社保加利亞索菲亞1日綜合外電報導）保加利亞今天迎接新年，成為第21個改用歐元的國家。歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩表示，保加利亞加入歐元區是「重要里程碑」，將為國家帶來「實質益處」。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天說：「這將讓出國旅行與生活更方便，提升市場透明度與競爭力，並促進貿易發展。」

保加利亞在午夜（台灣時間1月1日上午6時）告別自19世紀末以來使用的貨幣列弗（lev），中央銀行大樓上投影出保加利亞歐元硬幣圖案。首都索菲亞（Sofia）有數以千計民眾不畏零下低溫參與跨年活動。

這個巴爾幹半島國家在加入歐盟將近20年後採用歐元，社會對這項里程碑反應喜憂參半，許多人擔心將推升物價，並加劇政治動盪。

保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）在跨年夜播出的演說中稱讚採用歐元是保加利亞融入歐盟的「最後一步」。不過他也對於保加利亞未透過公民投票徵詢民意表示遺憾。

他表示，這反映出政治人物與民眾之間的嚴重分歧，「全國各地的大規模示威印證這一點」。

去年12月中旬，反貪腐抗議潮迫使保守派政府下台，在通貨膨脹問題引發焦慮之際，這個國家即將迎來5年來第8次選舉。

一名40多歲女性在索菲亞告訴法新社：「大家擔心物價會上漲，薪水卻不變。」

一名退休人士則說：「整個歐洲都能適應歐元，我們也沒問題。」

保加利亞央行總裁表示，歐元的意義遠不止於「一種貨幣，它是歸屬感的象徵」。但根據歐洲晴雨表（Eurobarometer）最新調查，49%保加利亞人反對改用歐元。

即將離任的總理熱利亞茲科夫（Rossen Jeliazkov）試圖安撫民眾，稱「挑戰肯定會存在，但我們相信民眾和企業的寬容和理解」。他還表示保加利亞的通膨與採用歐元無關。

歐元最初於2002年元旦在12個國家啟用。上一個加入歐元區的國家是克羅埃西亞，時間是2023年1月。

2007年加入歐盟的保加利亞如今加入歐元區後，使用歐元的歐洲人口將超過3.5億人。（編譯：盧映孜）1150101