保加利亞總統示威後辭職 外界推測瞄準國會大選

保加利亞總統拉德夫表示，「我將辭去保加利亞共和國總統一職，為祖國的未來而奮鬥任重道遠，我們將與大家一起努力，也就是值得尊敬、深受啟發，與毫不妥協的各位。」

拉德夫除了讚揚副總統尤托娃必定能盡代理總統之責，也強調保加利亞現有的政治體系十分惡劣，但對於外界認為他可能籌組新政黨，拉德夫在辭職演說中並沒有提到這一點。

拉德夫從冷戰後期到21世紀，都在保加利亞空軍服役，退伍後隨即投身2016大選並當選總統，直到20日宣佈辭職。

這9年當中，拉德夫多次跳脫虛位元首的立場，公開反對由國會和總理提出的政策，包括加入歐元，以及向美國採購F-16戰機以加速與北約組織的整合，拉德夫都以總統身分動用否決權，但最終還是被國會推翻。

另外，從俄烏戰爭爆發初期開始，拉德夫就反對給烏克蘭軍事與財政支援；而面對歐盟制裁俄羅斯能源事業，拉德夫與匈牙利總理奧班同一陣線，堅決反對減少並停止從俄羅斯輸入天然氣。

事實上，保加利亞民眾對於歐盟制裁俄羅斯，意見相當分歧，更有不少人期望能源輸入能有豁免，以減少民生衝擊。至於動用被凍結的俄方資金，來支持烏克蘭的財政，保加利亞民眾反對比例更高達67%。

而拉德夫未來果真投入國會大選，為邁向有實權的總理鋪路，甚至會不會籌組新政黨，這些因素的影響如何，備受各方關注。

