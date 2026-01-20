保加利亞總統請辭 擬組新政黨參選

記者廖子杰／綜合報導

保加利亞總統拉德夫19日宣布請辭總統職務，鑑於保國甫於去年底宣布內閣總辭，外界認為他將藉此舉籌組新政黨，參加即將舉行的國會大選。

現年62歲的拉德夫發表電視演說，表示「今天是我最後一次以保加利亞總統身分向大家發表談話」，20日正式向憲法法院遞交辭呈，若請辭獲准，現任副總統約托娃將暫代總統職務，直到11月舉行總統選舉。拉德夫2016年首次當選總統，2021年成功連任，原任期至2027年1月。

拉德夫在演說中把當前保加利亞國內貧困、抗議活動以及對體制的不信任歸咎於「有害的治理模式」，表達渴望與民眾「一起為保加利亞未來而戰」的立場。由於拉德夫是目前保國最受歡迎政治人物之一，因此外界猜測他可能會籌組新政黨，參加預計3月下旬或4月舉行的新一輪國會大選，甚至有望出任總理。這也是該國近5年來的第8次國會選舉，凸顯保國政局持續動盪，後續發展值得密切關注。

位處巴爾幹半島、全國人口約650萬的保加利亞，長年深受貪腐困擾，即便2007年加入歐盟，並在今年正式成為第21個改用歐元的國家，仍改善有限。去年12月爆發最新一波民眾示威風潮，迫使總理熱利亞茲科夫宣布聯合內閣總辭。

拉德夫請辭保加利亞總統職務，不排除籌組新政黨投入即將舉行的國會選舉。（達志影像／美聯社）