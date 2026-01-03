保加利亞著手研究 自然界的"蝙蝠俠"

動物界的超級英雄，和我們生活不親近、卻榜上有名，那就是蝙蝠，能獵捕細微害蟲，還有授粉、傳播種子的作用。在保加利亞，地形因素之下、有超過六千個洞穴，氣候條件也佳，蝙蝠數量超過四萬隻，因此研究人員加強研究、也用心保育。

豐富的 喀斯特 洞穴地形，讓保加利亞 擁有高達33種蝙蝠，幾乎涵蓋了歐洲大陸 所有的蝙蝠物種 。儘管外型不怎麼討喜，但研究人員卻指出，蝙蝠對人類及永續環境而言，其實是生態界的超級英雄。

國家自然史博物館研究員 德萊瓦博士：「我們目前身處保加利亞的，德韋塔什卡洞穴，這裡棲息著歐洲，最大的蝙蝠族群之一。」

研究人員表示，蝙蝠擁有許多驚人的力量。牠們利用迴聲定位，能在完全黑暗的環境中，獵捕像人類頭髮一般細微的害蟲，甚至還能發揮 授粉或傳播種子的作用。因此，在保加利亞，人們正在盡一切努力 保護牠。

國家自然史博物館研究員 德萊瓦博士：「保加利亞有超過6000個洞穴，多樣化的氣候條件，為蝙蝠提供了各種適當的棲息地。」

體型小、速度快，研究人員指出，無尾蝙蝠的飛行時速，可達160公里。蝙蝠的壽命也很長，體型相當的小鼠，大約只能活兩三年，蝙蝠卻能活到40歲，甚至更久，並能終生保持活力與健康，因此成為 長壽研究 的目標對象。

國家自然史博物館研究員 德萊瓦博士：「保育中心成立的主要目標，是研究和保護，保加利亞的蝙蝠物種，我們也長期致力於宣傳推廣，組織各種活動和教育計畫，以提高民眾對蝙蝠的認識，幫助大眾更了解這些非凡的動物，牠們在生態學上的重要性，並克服人們對牠們的常見恐懼和誤解。」

在崎嶇的洞穴地形中攀爬，在保加利亞科學家的眼中，蝙蝠是動物王國裡，默默無聞的神奇英雄。在保加利亞的冬季，蝙蝠的數量超過4萬隻，凸顯出該國 在蝙蝠保育方面 扮演的關鍵角色。

國家自然史博物館高級研究助理 熱利亞茲科娃博士：「蝙蝠飛得太高了 我看不到牠們，是否感染了白鼻綜合症，不過 我會從牆上採集樣本，如果白鼻症的孢子存在於此，孢子就會掉下來。」

白鼻症是1種 由真菌導致的疾病，自2012年起，已造成蝙蝠大量死亡。研究人員不辭艱辛、細心檢查，就是為了確保蝙蝠的健康，希望持續守護這種神奇生物。

