保命溫度曝光！每低1度「血管老化2歲」 中風、心梗風險大增

天氣冷颼颼，千萬別為了省電費就不開暖氣！醫師表示，室溫18度是人類保命線，若室溫每比18度降低1度，大腦的血管年齡就會老化2歲，身體將進入「餓死鬼投胎模式」，造成食慾上升，想吃重口味食物，心肌梗塞、中風進而大幅增加。

減重醫師蕭捷健在臉書指出，研究證實，只要將臥室溫度維持在20至25度左右，就能降低26％的中風風險；若是長期將室溫保持在18度以上，高血壓發生機率直接大降50％。另外，根據日本慶應義塾大學伊香賀俊治教授發現，室溫每比18度降低1度，大腦的血管年齡就會老化2歲。根據WHO公告建議，室溫18度是人類的保命線，也是胖瘦的分水嶺。

蕭捷健說明，如果房間低於18度，身體會進入「餓死鬼投胎模式」，人體會不自覺增加13%的熱量攝取，因為大腦會覺得「你快不行了」。也因為冷，想吃重口味、重鹹的食物，導致鈉含量過高，加上天冷血管收縮，血管變窄，整個人變成一顆行走的高血壓水球。這也是為什麼冬天的緊急心血管疾病，像是心肌梗塞、中風會大幅增加。

此外，太冷也會睡不好，半夜想上廁所，回床上就要重新暖被窩，這時睡眠已經被打斷了。睡不好會導致皮質醇（Cortisol）升高，皮質醇是壓力荷爾蒙，專門把肌肉分解掉，並把脂肪堆在肚子上。

蕭捷健提醒，別再為了500元的電費捨不得開暖氣，否則可能會讓自己陷入狂吃、半夜一直起來尿尿、壓力賀爾蒙爆表、肚子變大的惡性循環。建議只要室溫低於18度，不要猶豫，直接拿起遙控器開啟暖氣。

