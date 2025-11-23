保和島快樂之家計畫 捐贈電腦弭平城鄉落差

同樣在保和島，最近有學生收到一份愛的禮物，那就是全新電腦，希望幫助學童，在數位學習方面，可以更加順利。

一台電腦就是一扇窗，孩子能透過它認識世界、拓展眼界。慈濟捐贈全新電腦到卡蘭加漢小學與坎馬諾小學，幫助偏鄉學子接軌數位世界。

坎馬諾學校老師：「我們衷心感謝，這些捐贈給學生的電腦設備，它們將幫助我們，提升學生在先進技術方面的能力，我們都知道，如今我們的大部分課程，與評估都是在線進行。」

慈濟志工分享存小錢行大善，愛的循環。

廣告 廣告

慈濟志工 蔡青山：「開始儲蓄時，不必一開始就投入巨資，重要的是發自內心，存錢筒的意義在於，我們看到的捐款並非來自某個人，而是來自所有人，來自眾多人的善意匯聚。」

活動凝聚來自台灣、馬尼拉、宿霧與當地志工的力量，還有兩間「快樂之家happy home」的交屋儀式，木頭竹編的傳統房屋，由當地農民透過削製竹片掙工資，保障生活無慮。

台灣慈濟志工 蘇美菁：「讓(當地民眾)他們去編 可以來賣，同時，賣好了以後，(志工)找人幫他們蓋起來，讓他們有安心的家，我覺得這是雙重的 連帶的，我覺得是愛的循環。」

台灣慈濟志工 彭月娥：「我很高興看到老有所終，就是有一個安身的地方，一個遮風避雨的地方。」

這次是幫助受到颱風重創的貧民重建家園。「快樂之家計畫」（Happy Home Project）緣起於2022年幫助貧困人家擁有安穩的未來，這分愛持續發芽。

更多 大愛新聞 報導：

菲國亡人節新氣象 推廣環保回收理念

菲律賓眼科中心 募款援助風災鄉親

