保和島歲末祝福 看見年輕力量

健康與平安是最珍貴的禮物，菲律賓保和島，慈濟歲末祝福，近900人參與，也見證了溫馨的醫病情，一名患者因車禍重傷，由醫師完成顱骨的修復，恢復健康。

為了迎接歲末祝福，慈濟志工、慈青早早動起來，帶著感恩用心籌備。包括各地的志工、社區居民、各界領袖，近九百人齊聚，曾參與慈濟義診的醫師分享，菲律賓的醫療資源落差很大，透過慈濟，幫助到更多社會角落的貧民。

神經外科醫師 約翰：「實際上我非常感謝慈濟，因為慈濟和神經外科攜手合作，幫助那些需要幫助的病人，這就是為什麼，這是他們大多數人需要的真正關懷，希望透過慈濟獲得安慰和希望。」

揚雷，曾因車禍重傷，人生陷入黑暗，就是神經外科醫師約翰，牽起慈濟這條線，讓他順利手術，恢復健康。

病患 揚雷：「我非常感謝慈濟，幫我完成了顱骨成形手術，我也很感激能夠參加年末祈福會，並收到慈濟贈送的福慧紅包，非常感謝。」

對地方政府而言，慈濟的陪伴也不陌生。

伊納邦加市長 德克斯特：「我非常榮幸能參與，這場意義非凡的盛會，慈濟在(慈濟援建的)學校，舉辦年終感恩活動，我衷心感謝證嚴法師，贈送的這份珍貴禮物，福慧紅包與祝福，以及對一個沒有苦難和災難的，美好世界的期許。」

就是這樣的信念，讓老朋友們再度回到現場。許多曾在2013年強震受災的居民，回想當年從物資的及時援助，到長期的陪伴，讓人更篤定，慈濟一家人的情誼還會緊緊相繫。

佩魯.達亞格神父：「慈濟給了我很多想法，可以鼓勵人們捐款幫助有需要的人。」

2026年正逢慈濟六十周年，從竹筒歲月、簡單動人的起點回顧，人人都做得到的善念累積。 許多人心裡的光，被再度點亮。

