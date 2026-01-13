保單借款紓困常態化 每人最高可貸10萬

自2022年起，壽險業保單借款紓困方案「常態化」於每年首季開放申辦。圖左為保險局主秘古坤榮。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕自2022年起，壽險業保單借款紓困方案「常態化」於每年首季開放申辦，金管會今天表示，這項措施是針對弱勢族群開辦，符合資格的保戶可於3月31日前，向所屬壽險公司提出申請，每人最高可貸新台幣10萬元，提供為期3年的固定優惠利率，今年利率2.165%持平去年水準。

金管會保險局主秘古坤榮指出，為了讓有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，這項方案最大特色在於「固定利率」，借款期間 3 年內利率不隨市場調漲，能有效幫助保戶穩定財務支出。若3年期滿後保戶仍有還款困難，壽險公司也將視個別情況彈性調整減碼，或由保戶評估是否續行申辦。

保險局統計，保單借款紓困方案自2022年「常態化」以來，已經提供許多家庭或個人所需。進一步檢視2025年，因應美國對等關稅特殊因素，曾開放兩階段申請，第一季核准1878人、1.64億元；第二階段6/30至8/31、共核准952人、7700萬元，去年總計核准人數達2830人，借款金額高達2.41億元。

古坤榮表示，申請人資格包括：心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件之保戶，且須出具相關證明文件。適用保單:累積有足額保單價值準備金且未經公司排除適用本方案之新臺幣有效保單。

其中，單一要保人累計借款額度最高新臺幣10萬元，借款期間3年、採固定年息2.165%試算，每月攤還本息金額約2800餘元。針對貸或還款利率方面，依借款當時勞動部公告之勞工保險被保險人紓困貸款年利率，貸/還款期間採固定利率3年。

此外，古坤榮表示，借款期間逾3年後，回歸壽險公司原訂公告的保單借款利率，各壽險公司可就個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼。

