保單借款紓困方案開放申請至3/31 適用年息2.165%

（中央社記者蘇思云台北13日電）壽險業保單借款紓困方案自2022年起常態化於每年首季開放申辦，金管會今天表示，今年保單借款紓困方案已經開辦，有需求的保戶，可在今年3月31日前向保險公司提出申請，適用年息為2.165%，貸、還款期間採固定利率3年。

若保戶借款新台幣10萬元，借款期間3年、採固定年息2.165%試算，每月攤還本息金額約2800餘元。

金管會今天表示，為了讓有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，「保單借款優惠利率紓困方案」自2022年起常態化在每年1月1日至3月31日開放申請，2025年因應美國關稅政策，除了首季開放申請外，也在同年6月1日到8月31日再度開放申辦。

金管會保險局主秘古坤榮表示，今年開辦期間為1月1日至3月31日，符合申請資格的保戶，若有需求可在3月31日前向承保的保險公司提出申請。資格包括符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件。

古坤榮指出，保單借款紓困方案適用範圍為累積足額保單價值準備金且未經壽險公司排除適用保單借款紓困方案的新台幣有效保單，單一要保人借款額度累計最高新台幣10萬元。貸、還款利率依借款當時勞動部公告的勞保被保險人紓困貸款年利率，此次適用年息為2.165%，跟去年相同，貸、還款期間採固定利率3年。

至於其他限制，古坤榮表示，借款期間逾3年後，回歸壽險公司原訂公告的保單借款利率，各壽險公司可就個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼。

金管會統計顯示，自2022年起壽險業常態化開辦保單借款紓困方案至今，以2022年申請保單借款紓困獲准人數及核貸金額為最高峰，分別達4343人與3.82億元，隨後逐年下降，2025年因有2次開放申請，人數跟金額再度走揚，合計2830人，金額為2.41億元。（編輯：潘羿菁）1150113