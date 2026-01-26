保單借款紓困開放申請 3年固定利率2.165%
年關將近，民眾採買、返鄉與各項年節開銷暴增，短期資金需求湧現。為協助客戶更有彈性地調度資金，壽險業今(2026)年首季延續保單借款紓困機制，優惠利率下探至2.165%，成為年初市場最低利率水準，讓符合資格的保戶可在不解約、不影響保障架構的前提下，透過保單價值準備金取得周轉資金。
多家壽險公司公告首季紓困方案，富邦人壽規畫自1月1日至3月31日，針對身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供保單借款2.165%低利，每人最高額度新台幣10萬元，優惠期間為3年。
符合條件保戶可上官網「保戶會員專區」或「富邦人壽App」申請，填寫借款金額並上傳證明文件即可完成作業。南山人壽也從元旦起展開為期3個月的「經濟弱勢保戶保單借款優惠利率專案」，同樣適用2.165%利率。
事實上，2.165%優利並非個別公司促銷，而是金管會同意壽險公會推動「保單借款優惠利率紓困方案」架構下的統一機制。該方案自2022年起，常態化於每年首季開放申請，借款利率依借款當時勞動部公告的勞工保險被保險人紓困貸款年利率訂定。本次適用年息為2.165%，借款期間採固定利率3年，以降低弱勢族群的利息負擔。
依方案規範，申請人須符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定的特殊境遇家庭成員，或其他經濟困難等條件保戶，並檢附相關證明文件。借款額度採單一要保人累計計算，最高以10萬元為限。
適用保單則以累積足額保單價值準備金、且未經公司排除適用本方案的新台幣有效保單為主。若借款期間逾3年，後續利率將回歸各壽險公司原訂公告的保單借款利率辦理，保險公司也可視保戶當時狀況彈性調整。
觀察近年申辦狀況，金管會統計顯示，2022年開辦首季共有4,343位保戶申請、核貸額3.82億元，貸款利率1.28%；2023年為3,371位、核貸額2.95億元，利率1.718%；2024年降至1,695人、核貸額1.45億元，利率升至2.04%。
2025年因升息環境推升年息至2.165%，且考量美國關稅政策對國人經濟可能造成衝擊，專案延長申辦後，核准人數增至2,830位、核貸額2.41億元，反映弱勢族群對低利周轉工具仍有實際需求。
除首季紓困方案外，也有壽險公司祭出一般保戶適用的保單借款優惠。國泰人壽即日起至3月3日推出「超樹貸7」，保戶完成申辦後，自受理日起至3月10日止，享線上申辦2.25%優待利率，於ATM或櫃台申辦利息為2.5%；搭配App快速借款服務，營業期間內能即時「當日借、當日撥款」，春節連續假期前仍能線上辦理，以預約服務為主。
