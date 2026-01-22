保單年利率10% 75歲婦誤信高利息急匯款42萬元

cnews204260122a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市鼓山警分局龍華派出所員警，前（20）日中午12時許，接獲轄內明誠四路1家銀行通報，75歲陳姓老婦人，準備匯款42萬元。鼓山警分局表示，員警到場了解發現，陳婦幾乎將畢生血汗錢，都存放於個人帳戶中，退休後甚少提領花費。但近日1名認識不久的友人，聲稱是保險專員，熱心介紹了1項獲利高的儲蓄險，並保證投入35萬元，每年即可回饋10%利息。員警耐心勸說下，才打消了婦人匯款念頭。

警方調查，陳婦幾乎將畢生血汗錢，都存放於個人帳戶中。近日卻有1名認識不久的友人，聲稱自已是保險專員，而且熱心介紹了獲利高的儲蓄險，保證投入35萬元，每年即可回饋10%利息。陳婦心動不已，急忙至銀行匯款，還謊稱匯款用途為屋內裝潢，行員驚覺有異，通報警方協助。

警方表示，員警到場關懷詢問後，陳婦才願意透露，匯款實為買儲蓄險所用。但員警分析，所謂的獲利「保單」，不但年利率過高，而且婦人也未向保險公司求證。擔心她遇到詐騙，也語重心長的相勸，存錢「腳踏實地較實在」。陳姓婦人最終決定取消匯款，也暫時成功保住了婦人的血汗錢。

鼓山警分局呼籲，投資理財務必謹慎，如遇「穩賺不賠、現實操作、高獲利」等話術，極可能是詐騙集團的陷阱。請民眾在投入資金前，可先撥打165反詐騙專線或110報案諮詢查證，多一分確認，少一分風險，以保障自身財產安全。

照片來源：高雄市警方提供

