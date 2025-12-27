保單新戰場1／外溢保單新契約收入大增 前三季成長46%

台灣外溢保單市場在2025年寫下歷史新頁。圖／聯合報系資料照片

台灣外溢保單市場在2025年寫下歷史新頁。根據金管會統計，今年前三季外溢保單新契約保費收入達278.77億元，較去年同期190.7億元大增46%，若加計三大主要壽險公司10月數據，預估已突破310億元，寫歷史新高。驚人的是，外溢保單新契約件數幾乎持平，顯示消費者願意花更多錢買進更有附加價值的保險商品，也成壽險業兵家必爭的新戰場。

根據保發中心統計，整體壽險業今年截至第3季底健康險新契約保費收入約329.14億元，其中健康險具外溢效果的保單就貢獻了不少。

金管會統計顯示，去年底具外溢效果的保單約245張，今年第3季增加至299張，平均每季增加近20張，對比去年底外溢保單的新契約保費收入277.48億元，今年第3季底已超越去年全年，達278.77億元，主要由國泰、富邦與南山人壽三強領跑。

三大壽險公司中，國泰人壽自2016年推出第一張外溢保單，目前累計開發超過百張、現售逾50張，今年截至10月底，國泰外溢保單新契約保費已達243億元，較去年同期的132億元大幅成長84%；南山人壽目前架上有超過40張外溢保單，截至第3季底賣出逾37萬件、41億元，件數季成長56%；富邦人壽則表示，截至10月底，現售具外溢商品數共29張，整體表現較去年同期成長率約14%。

外溢保單的本質是讓保戶透過健康行為得到回饋。隨著近年健檢普及、民眾健康意識提升、長照焦慮升高、慢性病年輕化，民眾更在意保單「能不能讓我現在就得到好處」，而不只是被動走事後理賠。攤開三大壽險公司的熱銷商品可找到三點共通特色，一是保費不必最便宜，但保障更完整，二是事前預防比事後賠付更重要，三是消費者願意多付保單換取健康價值。

國泰人壽指出，今年最熱銷的兩張商品分別為男性癌症險「豪康愛」以及女性癌症險「好康愛」。「好康愛」自5月上市以來截至10月底已熱賣4.5萬件、保費達12億元；「豪康愛」於8月推出後亦已賣出1.9萬件、5.7億元保費，評估主因是癌症為國人關心的健康議題，而男女分群更能客製化需求，並且附加疾病前預防、促進健康服務具吸引力，商品結合 「FitBack健康吧」App，鼓勵保戶透過自主健康行為而獲得回饋，還有提供心理諮商、物理治療等健康服務。

南山人壽指出，今年以來「溢路相守2長期照顧保險」和「精選傷病定期保險（2）」賣最好，兩張商品都是鼓勵保戶透過健檢自主管理健康，體況達標可享健康促進增額保障，都涵蓋一次金給付設計；富邦人壽則表示，最熱賣商品為「醫保安重大傷病終身健康保險」，熱銷關鍵是保障範圍涵蓋重大傷病加碼特定疾病，提供一次給付、終身保障，加上健康檢查回饋、保費豁免等多層設計。

面對外溢市場快速成長，壽險公司也正在推動下一階段競爭。國泰人壽明年全面啟動外溢回饋從保費改為發點數，可用於兌換商品或服務，並提升保險服務價值；富邦人壽表示，將推出更多鼓勵健康促進的「差異化費率商品」，朝預防型保險邁進。

