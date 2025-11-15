保嚇阻力 日不引進核武擬鬆綁

日本自民黨近期將開始討論修改「安保3文書」。共同社14日引據多名政府消息人士透露，日本首相高市早苗也在探討對「非核三原則」進行修改，理由是三原則中的「不引進」核武概念，有可能削弱美國核嚇阻力（核保護傘）的實效性。

如果非核三原則修改，將是日本戰後安保政策的重大轉變。日本作為全球唯一原爆受害國，其一貫推進「無核武世界」舉措可能倒退，必然引發國內外批評。

非核三原則即「不擁有、不製造、不引進」核武，由前首相佐藤榮作於1967年在國會提出，是日本的基本核政策。日本現行《國家安保戰略》寫明，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

共同社報導說，高市重視日本是《禁止核子擴散條約》締約國，有意堅持非核三原則中的「不擁有」與「不製造」。但是，她擔憂若遵守「不引進」原則，就無法允許美軍搭載核武的艦船停靠，而萬一發生「突發事態」，美國的核嚇阻將會減弱。

高市11日在眾院預算委員會答詢時，被問及是否維持非核三原則，表示「現階段不宜由我表態」。然而在2024年自民黨總裁選舉期間，她曾強調：「若日本仍處於美國延伸嚇阻（提供核保護傘）的架構下，『不引進』原則必須進行深入討論」。

立憲民主黨黨魁野田佳彥15日要求堅持非核三原則，表示「這是重大方針」，他將在國會向高市質詢。

日本長崎縣佐世保港現為美軍核動力潛艦的停靠港，但美國基於日本堅持非核三原則，在駐日美軍基地及停靠日本的軍艦上並未配備核武。

日本公民團體RIMPEACE的編輯委員篠崎正人憂心地表示，若「不引進」原則遭修正，「無論是否搭載核武，所在地區都可能被視為部署區域，因而成為攻擊目標」。原爆受害者團體一直呼籲將非核三原則法制化，至今未能實現。