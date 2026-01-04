保外就醫主持節目疑採5大紅線 陳水扁自曝：節目被卓揆喊卡

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

以健康問題為由而保外就醫的前總統陳水扁今(1/4)表示，由於行政院長卓榮泰下令，因此他原定將在今日首播的節目將喊卡，抱歉讓大家失望了。

前總統陳水扁，資料照

陳水扁因涉多起案件，包括龍潭購地案、元大金控併復華案等罪，遭判刑有罪定讞，合併執行20年徒刑，但他在2015年因健康因素而獲准保外就醫，至今已超過10年，而保外就醫相關的5不原則，包括不上台、不演講、不談政治、不受訪、不輔選，而他的節目疑到踩紅線。

陳水扁上午在臉書發文證實，原本今日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長和他電話證實，卓榮泰下令不准播，否則要將他逮捕回監。

陳水扁說，要向期待他主持節目的朋友說聲抱歉，讓大家失望了。

