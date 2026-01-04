保外就醫主持節目疑採5大紅線 陳水扁自曝：節目被卓揆喊卡
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
以健康問題為由而保外就醫的前總統陳水扁今(1/4)表示，由於行政院長卓榮泰下令，因此他原定將在今日首播的節目將喊卡，抱歉讓大家失望了。
陳水扁因涉多起案件，包括龍潭購地案、元大金控併復華案等罪，遭判刑有罪定讞，合併執行20年徒刑，但他在2015年因健康因素而獲准保外就醫，至今已超過10年，而保外就醫相關的5不原則，包括不上台、不演講、不談政治、不受訪、不輔選，而他的節目疑到踩紅線。
陳水扁上午在臉書發文證實，原本今日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署長和他電話證實，卓榮泰下令不准播，否則要將他逮捕回監。
陳水扁說，要向期待他主持節目的朋友說聲抱歉，讓大家失望了。
更多FTNN新聞網報導
偷酸邱議瑩、林岱樺是政二代？賴瑞隆：我雖沒背景但能守護高雄
公開嗆聲賴瑞隆？林岱樺曝黃色小鴨真相：有人就是愛攬功
高雄市長初選驚見活死人？林岱樺坦言曾因一件事而死過：猶如劫後餘生
