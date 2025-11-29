保外就醫惡男專挑應召女 強盜、強姦、白嫖、拍裸照樣樣來 檢建請從重量刑

〔記者謝武雄／桃園報導〕41歲男子江昱賢因案判刑11年10月，為保外就醫受刑人，原本應於今年6月3日返監服刑，卻未依期限報到，6月20住宿桃園市某汽車旅館，假意要找應召女，結果強盜又強姦，隔日食髓知味，對另名應召女白嫖後又搶劫，還拍裸照恐嚇不得報警，2被害人報案，檢警偵辦，檢方除以強盜、強制性交等罪起訴，認為江男惡行難除、犯後態度惡劣，建請桃園地方法院從重量刑，以資警惕。

檢警調查，江姓男子於6月20日晚間10點40分左右，前往桃園市某汽車旅館投宿，隔日清晨找來應召女(甲女)性交易，未料甲女進入房間後，江男拿出美工刀威脅她，還用毛巾及碎布條捆綁其手腳，命甲女交出提款卡、手機，甲女說出提款卡及手機密碼，江男並未將甲女鬆綁，反而先至浴室泡澡，泡完澡後又以開美工刀要脅甲女脫掉衣服後強姦得逞，江男同時以手機拍攝對甲女性侵過程之照片及錄影，江男於21日清晨離開汽車旅館後，隨即用甲女提款卡提款3萬1000元。

江男食髓知味後，6月21日晚間8點30分許，先至小北百貨購買童軍繩、束帶等物，再於晚間9點前往位某汽車旅館，找來應召女(乙女)，未料江男在完成性交易後，以美工刀脅迫乙女，並以童軍繩綁住其手腳，以手機攝錄乙女身體裸露照片，並恐嚇「若報警的話，將散布前開拍攝之裸照」，還搶劫乙女證件及現金2萬1000元；2女於事發後向警方報案。

江男辯稱與甲女共謀詐取「皮條客」財物，綑綁只是做戲而已，但檢察官查出，江男與皮條客都無對話紀錄，且江男否認強盜甲女提款卡，但事後江男有提領紀錄；至於乙女部分，江男宣稱沒有脅迫，但現場查獲美工刀，且江男事先購買童軍繩、束帶，顯有預謀。

檢察官認為，江男對甲女所為攜帶兇器強盜而強制性交罪嫌，對乙女則分別觸犯強盜、強暴方式拍攝性影像罪嫌，上開3罪間，犯意個別、行為互殊，請予分論併罰，考量江男是保外就醫逾期未返獄所，甚至事前備有兇器，行徑惡劣，建請法官從重量刑，以資警惕。

