保外就醫趴趴走 宜監究責並強化保外就醫管理查核作業 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

社群網站流傳貼文指稱宜蘭監獄一名黃姓受刑人疑似保外就醫後未依規定報到返監，由於貼文稱黃男具攻擊性、危險程度高，引發地方民眾不安，宜蘭監獄今（14）日表示，黃姓受刑人已於13日被台北市警方緝獲，將依規定辦理後續事宜，追究黃員不法責任，並持續強化保外就醫受刑人管理與查核作業，以維護社會安全。

宜監表示，黃姓受刑人違犯毒品危害防制條例於114年4月10日入監執行1年有期徒刑，後於同年10月7日因罹病依「監獄行刑法」及「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定辦理保外就醫出監治療。

期間經宜監督管發現，黃員未能遵守管理規定，於是依法陳報矯正署於115年1月5日廢止其保外醫治，並以書函通知該員須於1月8日前，到宜蘭地檢署報到返監，同時啟動實地訪視及電話查訪加強動態掌控。

不過，黃員仍未依限報到，宜監即於1月9日函請地檢署依法究辦，並持續聯繫該員未果，今日上午10時30分經警方通知，已於13日21時40分許遭台北市警方緝獲。

宜監強調，將依規定辦理後續事宜，追究黃員不法責任，並持續強化保外就醫受刑人管理與查核作業，以維護社會安全。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

