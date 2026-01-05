保外就醫「開節目」踩5大紅線？陳水扁5字回應了
政治中心／李汶臻報導
前總統陳水扁日前高調宣布，將在鏡電視官網開播新節目《總統鏡來講》，豈料原定將在4日播出的節目卻臨時喊卡。阿扁甚至還在臉書發文指稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，貼文曝光後網友們反應兩極，其中就有不少人質疑阿扁保外就醫11年來，屢踩「五不原則」；對此，陳水扁本人以5字正面回應相關質疑。
陳水扁4日一早在新節目開播前一刻，突在臉書上傳名為《卓院長下令，阿扁不來了》的貼文，寫下：「原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實。行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。
阿扁今（5）日再度發文透露，自己1月3日中午與矯正署長通話，林署長說「那是卓院長下令不准播出」。他形容自己聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，更還原自己當下的真實心境「比起外頭的天氣，心更冷！」。
陳水扁指出，NCC雖然放行讓節目能進行，但開播前夕被卓榮泰喊停。（圖／翻攝自臉書@陳水扁）
實際上，在阿扁高調對外宣布2026年將主持電視節目後，有關他是否「踩5不紅線」的議論就甚囂塵上。就有網友跑到阿扁貼文下方留言「如果真的可以這樣接受訪談，那真的不符合保外就醫，請自重」，釣出阿扁本人回應「過去5年也有許可主持節目」。
網質疑陳水扁「保外就醫開節目」踩5大紅線，本尊5字回應了。（圖／翻攝自Threads@chenshuibian88）
此外，還有網友呼籲阿扁前總統「請您想出你自己做過五不原則承諾之外的參與社會方式，不然大家很難再幫您辯解什麼」，並列出「保外醫治受刑人管理條例」的規定。該規定要求保外就醫的受刑人「需遵守不違法犯紀、不公開場所、不上台亮相、不公開講話、不接受訪問、不得擅離或更換指定醫院（未經監獄許可）、不能從事顯然與醫療無關活動（未經監獄許可）」，質疑陳水扁保外就醫10年來，屢踩不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不」紅線。對此，陳水扁首度強硬反擊並回應稱「沒有這一條」。
陳水扁的新節目突宣布停播，總統府回應相關事宜由司法機關依規定辦理。（圖／民視新聞資料照）
而針對陳水扁的新節目突宣布停播一事，總統府回應相關事宜由司法機關依規定辦理，並稱「最重要的是前總統陳水扁的健康，能受到最好照顧」。矯正署則表示，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。
原文出處：保外就醫11年「陳水扁開節目」踩5不紅線？本尊回應：沒有這一條
