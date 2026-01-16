保存與彰顯傳統文化 邵族水社石印社舊部落遺址立碑

南投縣政府舉行邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓、石姓頭目祭祀場立碑祈福動土儀式。（南投縣府原住民族行政處提供）

記者劉晴文／南投報導

南投縣日月潭水社早年是卲族重要聚落，為保存與彰顯邵族傳統文化，縣政府原住民族行政處積極推動邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓、石姓頭目祭祀場立碑計畫，十六日舉行祈福動土儀式，依循傳統祭儀，場面莊嚴隆重；縣政府表示，期盼透過立碑，讓邵族族人能有具體而永續的祭祀與記憶空間，也讓更多民眾認識邵族歷史脈絡與文化價值。

邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓、石姓頭目祭祀場立碑祈福動土儀式在魚池鄉中興路育樂亭旁步道舉行，儀式依循邵族傳統祭儀，由女祭司進行祈福灑酒儀式，祈求祖靈庇佑工程順利、族人平安，隨後由縣府原住民族行政處代理處長林婷玉、縣議員石慶龍及族人長老、部落代表等共同執鏟，象徵立碑工程正式啟動，邵族民族議會、伊達邵部落會議代表及多位邵族頭目也到場見證。

女祭司及族人長老等進行傳統祈福灑酒儀式，祈求祖靈庇佑工程順利。（南投縣府原住民族行政處提供）

縣政府表示，此計畫總工程經費約新臺幣三百萬元，規劃於三處工區設置紀念碑。第一工區位於涵碧步道育樂亭下方，設置一座大型與一座小型紀念碑；第二工區於文武廟下方，設置一座小型紀念碑；第三工區則於玄光寺下方，設置一座大型紀念碑。紀念碑將用以紀念邵族袁姓氏族與石姓氏族，並作為族人祭拜祖先、延續氏族祭儀與狩獵文化的重要場域。

縣政府指出，早期邵族的生活範圍涵蓋現今的中寮、集集、水里坑、魚池、頭社、水社及埔里等地，舊稱「水沙連」，其中以日月潭水社部落最為興盛，亦成為中部內山的重要文化象徵。希望透過立碑與解說設置，向大眾介紹邵族過去廣闊的傳統領域，也讓族人能有具體的祭祀與記憶空間，使更多民眾認識邵族歷史脈絡與文化價值，進而讓原住民族文化永續保存與傳承。