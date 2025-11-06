保守派大法官也不挺！ 川普關稅案最快幾周內裁決

【緯來新聞網】美國最高法院5日就川普政府徵收關稅的合法性進行辯論，焦點在於總統是否能以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為依據，對多國課徵關稅。無論保守派或自由派，大法官一致對川普以此法課徵關稅的做法表達質疑。若最終裁定徵稅違法，聯邦政府恐須退還逾千億美元關稅。

（圖／美國白宮官網）

在長達2個半小時的言詞辯論中，無論保守派或自由派大法官都對此舉表達質疑。首席大法官羅伯茲指出，川普援引一項從未用於徵稅的法律令人不解，並強調「關稅本質上屬於稅收，而稅收應是國會的核心職權」。自由派大法官索托瑪約也表示，徵稅屬於國會職權，川普辯稱關稅不是稅難以令人信服。值得注意的是，川普任內提名的3位保守派大法官巴瑞、卡瓦諾與戈蘇奇，皆與自由派法官立場一致，對行政權過度擴張提出疑慮。



代表政府辯護的聯邦檢察總長索爾主張，IEEPA授權總統「管制」進口貿易，理應涵蓋關稅；但挑戰方律師卡提亞指出，國會制定該法時並未賦予總統重塑關稅制度的權力，若政府勝訴，國會恐將永久失去這項職權。美媒指出，最高法院同意加速審理，可能在未來數週或數月內提前裁決，顯示此案具重要性。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

王大陸跨界推新單曲〈Ready for a Show〉 自爆對嘴險失敗

吳慷仁眷村小孩啃饅頭果腹 自爆從小鬼混不讀書