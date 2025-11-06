變裝皇后真人真事改編 《好孩子》 許瑞奇照顧失智母角逐金馬影帝

【緯來新聞網】新加坡電影《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后阿真（Sammi Zhen）的真實人生故事，由《男兒王》導演王國燊執導、編劇，集結首度入圍便強勢問鼎金馬影帝的實力派演員許瑞奇，及曾以《花路阿珠媽》獲金馬影后提名的洪慧芳主演，並獲金馬「最佳男主角」與「最佳造型設計」兩項大獎提名。

洪慧芳（左）在《好孩子》攜手許瑞奇詮釋動人母子情。（圖／甲上提供）

許瑞奇憑《好孩子》首度入圍就角逐金馬獎最佳男主角，飾演變裝皇后一角不僅挑戰外型轉變，更展現層次豐富的情感演技。曾以《花路阿珠媽》入圍金馬影后的洪慧芳，再次以溫柔而堅韌的演出令人動容，兩人詮釋出母子間的深沉羈絆與渾然天成的溫情互動。



《好孩子》獲選為大阪亞洲電影節閉幕片及香港亞洲電影節「影迷別注單元」，並在新加坡締造絕佳口碑，感動無數觀眾，紛紛直呼：「雞皮疙瘩掉滿地」、「直擊內心」，表示這部真摯的作品不僅關於家庭與記憶，更關乎理解與包容。導演王國燊與男主角許瑞奇日前旋風訪港出席電影節，映後全場報以如雷掌聲，現場氣氛溫馨感人。許瑞奇表示：「《好孩子》很適合帶爸媽一起看，看完之後你們會重新思考『好孩子』的定義。很多話不必多說，電影會幫你說完，之後就好好孝順他們就可以了。」



導演王國燊曾憑電影《男兒王》獲得金馬獎入圍肯定，在最新編導作品《好孩子》中，他慧眼相中拿下「紅星大獎2023」最佳男主角的許瑞奇，擔綱片中妖艷多變、幽默善良的變裝皇后「阿好」。而《好孩子》的靈感源於新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實人生。阿真的變裝人生自1999年開啟，他的故事多次登上媒體版面，成為多元文化的象徵人物。2018年，導演王國燊在籌備《男兒王》時與阿真相識，深受他面對歧視與家庭困境的勇氣感動。當得知阿真的母親罹患失智症後，導演被他的一句話深深觸動：「也許照顧她這件事，本來就應該是我來做，因為我最懂被人歧視的感覺。」這句話，成為《好孩子》的創作起點。



電影講述離家多年的變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）得知母親菊花嫂（洪慧芳 飾）罹患失智症，決定回家照料。某晚表演結束後忘了卸妝的阿好被母親誤認為陌生女子，情急之下他謊稱自己是母親的「女兒」，母親竟信以為真。這場意外的誤會，讓兩人重新學習如何面對彼此。



導演王國燊以細膩筆觸勾勒出家庭與身份認同的複雜情感，他分享：「《好孩子》的核心在於探討『家』這個深刻又難以捉摸的概念。家不僅是物理空間，更是記憶、愛與恨以及歸屬感的交匯點。我希望這部電影能與觀眾產生共鳴，除了反思記憶如何塑造我們，也能感受到愛的力量如何跨越障礙。更重要的是，即使在面對失去或歧視時，我們仍能找到不亢不卑的力量。」《好孩子》將於12月5日在台上映。

許瑞奇（右）和洪慧芳（中）在《好孩子》中透過一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

許瑞奇挑戰變裝皇后入圍金馬影帝。（圖／甲上提供）

