保安堂張吉雄力推歷史保存與台日交流 「蓬38號哨戒艇」80週年慰靈祭於高雄隆重舉行

（觀傳媒高雄新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市紅毛港保安堂為紀念二戰期間在高雄外海遭美軍擊沉的日本「蓬38號哨戒艇」80 週年，於 22 日晚間舉行慰靈祭。來自日本熊本與沖繩的陣亡官兵遺族逾 20 人特地來台參與，其中包括艦長高田又男的孫子高田真利與孫女藤木裕子。靖國神社亦派出 22 人代表團，包含兩名神職人員，出席本次追悼活動。其中，福岡地區的高市早苗後援會長井上政典先生，也是福岡台援隊的隊長，長期聯繫友台日本各界人士，組團來台灣進行參訪與交流，去年更是組織盛大的日本祝賀團來台灣出席賴清德總統的就職儀式，此次訪台也將把台灣各界應援高市首相的聲音帶回日本。

張吉雄在會中介紹保安堂創建歷史，並播放紀錄影片，內容描述 1946 年紅毛港漁民在海上撈獲一顆頭顱後供祀於草寮，成為「海府」的起源。後經託夢與赴日尋根，確認「海府」即為「蓬38號哨戒艇」艦長高田又男，廟方並陸續取得全體陣亡官兵名錄。保安堂供奉的小型日本軍艦模型，也是全台唯一供奉日軍軍艦的廟宇。

張吉雄表示，雖然陣亡官兵皆已入祀靖國神社，但英靈仍留在臺灣。他回憶今年 4 月 29 日高市早苗「擔任眾議員」訪台參加安倍紀念公園揭碑典禮時，曾向其提出希望以正式軍禮迎回 145 名陣亡官兵之願。如今高市早苗成為日本首相，他期盼此心願能早日實現。張吉雄強調，80 年前台灣與日本關係密切，「蓬38號哨戒艇」官兵為保衛台灣而犧牲，如今雙方在保安堂再度相聚，情誼依舊深厚。

隨後，日本遺族與靖國神社代表團至安倍晉三銅像前行鞠躬禮，並於保安堂參與慰靈儀式，由靖國神社神職人員依日本傳統祭祀方式為陣亡官兵祈福超渡。今年活動除靖國代表團到場外，亦有來自熊本縣與沖繩縣多位陣亡者遺族參加，現場氣氛莊嚴而感人。

此外，適逢高市早苗就任日本首相，來自東京、大阪、福岡及九州等地的後援會團體也到場，參加保安堂晚間舉辦的慶祝餐會暨台日交流活動。現場採台灣傳統辦桌形式，共設 38 桌，以紀念「蓬38號」之名號。台灣方面出席者包括高雄市二二八關懷協會、高雄市關懷台籍老兵文化協會、台灣安倍之友會、台聯、台灣國及多位地方人士，立法委員邱議瑩與許智傑亦親臨致意，期盼深化台日友誼。

值得一提的是，高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長朱家煌與保安堂主任委員張吉雄長期投入歷史保存與台日交流，此次更全力協助帶領與會者彼此認識、促成跨國對話，使台日友好精神得以延續與深化。兩位前輩多年來的努力，亦獲得所有與會者一致肯定。

此次活動不僅是一場單純的聚餐，更成為強化台日民間情誼的重要平台。透過持續交流與共同推動歷史文化保存，兩國人民在理解、尊重與合作層面更進一步。主辦單位也期盼未來能舉辦更多類似活動，讓台日友好關係在民間持續深化、永續發展。

近來高市早苗因在國會上表示「台灣有事，日本危急存亡事態」，引發中國方面的反制措施。張吉雄在交流餐會中特別帶領與會者以台、日語為高市早苗加油，感念其長期支持台灣的立場，並期盼她無畏外部壓力，持續推動台日合作。

