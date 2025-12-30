即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布對台軍演，今進入第二天，總統賴清德今（30）日表示，要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，日以繼夜的守護，國人才能如常生活；而從昨晚開始，社群上也有多位網友發文透露，為了因應中共軍演，自己的家人、伴侶身為國軍必須被召回，雖然無法一起過節，但仍以國軍、軍眷為榮。





因應中共軍演與實彈射擊，國防部昨立即進行備戰操演與相關應變工作，賴總統今早在社群平台發文，表達對全體海巡與國軍弟兄姊妹的感謝，並請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，全力確保國家安全。

對此，許多網友於昨晚也分享自己身為軍眷的心情。有人透露，自己是海軍軍眷，先生好不容易放了一個月一次的假期，卻因中共軍演而被召回，希望藍白不要再擋國防預算，「讓所有國軍都有足夠的實力，去抵禦每一次的威嚇」。

另外也有網友分享，身為軍人的先生，原本準備要放4天假，但因應中國軍演因此被管休，雖然無奈但仍以先生、國軍、軍眷為榮；至於補教名師何昀峯也發文，透露他的弟弟是職業軍人，向每一位守衛國家的國軍致敬，同時也強調，面對中國演習和挑釁行動的態度應是「他們來，我們也有所準備」。

















原文出處：快新聞／保家衛國、無懼惡霸！因應中共軍演被召回 軍眷發聲：以國軍為榮

