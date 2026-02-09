《保密例外》！宜蘭青年勇奪東京影展評審團特別獎

〔記者游明金／宜蘭報導〕就讀國立臺灣藝術大學的宜蘭青年陳莉璇同學，以短片《保密例外》在第38屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」，榮獲評審團特別獎，本片凸顯新生代創作者對社會議題的敏感度。陳莉璇說，作品能被觀眾理解並引發討論，是對創作者最有價值的肯定。

第38屆東京國際影展新設立「亞洲學生短片競賽單元」，從亞洲各國電影學校推薦的學生短片中挑選15部進入競賽。陳莉璇的《保密例外》，故事呈現少女面對不對等關係與心理創傷的掙扎，描繪角色如何在沉默與壓抑中逐步尋找出口，在眾多作品中脫穎而出。

廣告 廣告

宜蘭縣代理縣長林茂盛今接見陳莉璇頒獎表揚，林茂盛說，能獲得評審團特別獎，不僅彰顯陳莉璇個人創作實力與影像觀點，也展現臺灣影視優秀人才的創作能量，以及宜蘭在影像人才培育上的深厚潛力。

東京國際影展創立於1985年，是亞洲歷史最悠久、最具指標性的國際電影盛會，也是日本唯一獲國際電影製片人協會(FIAPF)認證的競賽性影展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

77歲雷洪「昔日6妻妾」一夕都跑光！農曆春節行程不藏了全公開

《世紀血案》導演徐琨華停工道歉！忽略警總之孫身分：傷害林義雄

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

寇世勳向林義雄一家道歉！喊話《世紀血案》劇組：停止製作

