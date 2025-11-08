保密到家！蕭美琴旋風訪歐驚艷全球 林佳龍曬謝志偉合照全網嗨翻

即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴訪問歐洲，現身歐洲議會（The European Parliament，EP），出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，台灣時間昨（7）日晚間IPAC在社群平台X貼出蕭美琴在歐洲議會演講的照片，引發國內外熱烈關注。對此，外交部則回應表示，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。





林佳龍今晚更新「脆」（Threads）及Instagram平台中，同步貼出與蕭美琴及駐歐盟暨比利時代表謝志偉大使的合照，並寫道，「任務順利完成，千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中」；同時，林佳龍也向總統賴清德致謝，並感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。

蕭美琴此行是在賴清德指派下應邀出席IPAC在歐洲議會中舉辦的年會，訪團一行將於明（9）日清晨6時20分搭機飛返抵桃園國際機場國賓門，屆時外交部政務次長吳志中將前往接機，而蕭副總統也將在國賓門簡短發表談話；林佳龍貼出的照片中，3人臉上都掛著微笑，在完成賴總統交付的歷史性訪歐任務後，彼此都鬆了一口氣，洋溢著喜悅。













