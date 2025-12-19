保寧《戰爭悲歌》曾遭查禁 現列國家優秀作品一書難求

在越南的出版市場，作家保寧的小說「戰爭悲歌」，過去10多年來，屬於銷售量不廣，但卻是長銷型的著作。但自從11月底，被文化體育旅遊部，選為國家統一後，50年來50大優秀文學與藝術作品之後，短短兩個星期，「戰爭悲歌」在河內的書店，出現一書難求的現象。

越南讀者芳英表示，「我逛遍了整個河內書街，沒有一家店有保寧的戰爭悲歌，我相當驚訝，因為我沒有預期如此大爭議性的作品，過去甚至還被查禁過，會有如此高的需求量。」

出身北越的保寧17歲入伍，1969年到1975年親身經歷了戰爭的洗禮，「戰爭悲歌」1987年出版時，書名是「愛情的不幸」，內容講述殘酷血腥的叢林戰，給年輕士兵帶來的終身陰影，悲情與荒誕的情節，與官方的文宣文學大相逕庭，過去曾被列為禁書冷凍了10多年。

越南讀者黎賢說：「我想這本書和我在學校讀的，或是以前所讀過的格外不同，它在與美國對抗的戰爭，提供了較多的個人觀點，這場戰爭並不美好的部分。」

然而名列國家優秀文學作品的消息公佈後，前軍事宣傳部首長、退休將領阮文段，在臉書發文稱這本小說的出發點，是在貶低軍隊的英雄氣概，扭曲數百萬人民勇敢奮鬥與犧牲的真相。貼文獲得了好幾千個讚，在社群媒體間廣泛流傳，退伍老兵反應尤其熱烈。但另一方面，社會也出現許多不同的聲音，為「戰爭悲歌」的歷史地位背書。

越南讀者黎賢表示，「我認為這是一個正面的信號，不僅讀者在尋求更多元化的內容，而且政府機構本身也變得更加開放，允許在歷史問題上納入更廣泛的觀點。」

多年來「戰爭悲歌」在國際市場也很暢銷，被翻譯成18種語言出版；1993年在美國上市後，是許多學校的必讀書目之一。