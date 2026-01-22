保平安手環藏恐怖真相！男星泰國收禮竟遭「桃花劫」

初孟軒分享收到「保平安手環」，背後恐怖真相。（圖／翻攝自11點熱吵店 YouTube ）

演員初孟軒近日登上節目《11點熱吵店》，分享一段親身經歷的詭異事件，內容一曝光立刻引發現場來賓熱議。他透露，自己曾因拍攝廣告前往泰國，期間收到一位朋友贈送的「保平安手環」，對方再三叮囑一定要隨時佩戴，沒想到這條看似祝福的手環，背後竟藏著令人毛骨悚然的真相。

初孟軒表示，當時在泰國工作時認識一名朋友，對方送了他一條手環，並語重心長地說：「這個是保平安用的喔，所以你要一直戴著」，基於相信對方他便照做。然而，隨著時間過去，兩人漸行漸遠，初孟軒將手環取下，沒想到怪事便發生，他透露有次拍戲時需要拆掉手上飾品，明明確認了手腕上已經空無一物，卻始終感覺「好像還戴著一個手環」，無形的束縛感相當真實，甚至持續了兩、三天之久，讓他內心越想越不對勁。

廣告 廣告

察覺情況異常後，初孟軒趕緊向濟公師父求助，師父確認過後告知他，這根本不是護身符，而是對方將「自己的血烤在桃花木上」製成的咒物，師父進一步解釋：「只要你的手上流血碰到那個手環，這個誓約就會成立，我就會喜歡上那個人。」

此話一出，現場來賓震驚不已，忍不住好奇詢問：「太恐怖了吧，所以對方可能很喜歡你？」，對此，初孟軒坦言：「可能吧，但我沒有任何感覺，我指的是情感上，完全沒有感覺對方有暗戀」，至於是否曾向對方求證，他也直言：「我不敢問啊，這種事情怎麼敢問，很可怕欸。」

為了化解這場突如其來的「桃花劫」，初孟軒請師父協助處理該手環，師父直言「不能燒掉、也不能丟掉」，必須透過法事才能解除。經過兩、三天，初孟軒明顯感覺手腕上的異物感完全消失，再次回去確認時，師父也告知已順利化解，這場「桃花劫」才終於畫下句點。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

屏高車程慢於台鐵高鐵南延進二階環評

張魁辦尾牙宴 嗓音渾厚不減當年

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福