保志工齊動員 潔淨南投過好年

百名環保志工，撿煙蒂、掃街、清垃圾！環境乾淨過好年！

副縣長王瑞德帶領下，在南投市街道上「馬力全開．潔淨南投」年終大掃除。

撿煙蒂、掃街、清垃圾！環境乾淨過好年！南投縣政府環境保護局在南投市舉辦「馬力全開．潔淨南投」年終大掃除，號召環保局人員、南投市公所及各社區環保志工隊共約180人參與，為即將到來的農曆春節營造更美好環境。

這項活動先在平和國小集合，在副縣長王瑞德帶領下，南投市長張嘉哲、縣府環保局長李易書，還有永豐里、嘉和里、營南社區、內新社區、大內興社區、芳美社區等志工隊參與，動員人力超過140人在街道清理環境。

廣告 廣告

清掃路線依照分工，涵蓋平和國小前的育樂路、順溪南路綠美橋南側與北側自行車道，以及綠美橋周邊等。

副縣長王瑞德代表縣長許淑華參加活動致詞表示，大家一起清理環境，迎接新年，讓南投會更好。他說，全縣13鄉鎮市同步啟動類似行動，感謝環保志工平日投入環境維護與垃圾回收宣導。

南投市長張嘉哲感謝縣府環保局在南投市舉辦環境清潔活動，肯定環保志工辛勞。他呼籲市民從自身做起，共同打造更美好的家園。

環保局長李易書也指出，春節前大掃除是傳統習俗，局方率隊清潔南投市環境，提醒民眾及早進行居家大掃除。春節垃圾收運多數鄉鎮初一至初四停收，初五起恢復，請大家做好垃圾減量、妥善存放，初五再外出倒垃圾。

李易書強調，年終大掃除不僅是清掃街道，更是養成「不亂丟、隨手清、一起顧」的習慣。過年期間，請鄉親配合垃圾收運時程（大部分鄉鎮初一至初四停收，初五起陸續恢復），並提前預約大型廢棄物清運，切勿任意棄置。

環保局表示，春節前大型廢棄物清理，要時間進行，並依各鄉鎮公所公告進行，同時落實「巡、倒、清、刷」清除積水，除舊布新從公共環境開始，新年整潔好心情，大家一起守護乾淨南投。