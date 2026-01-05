保抗日史蹟 通霄神社文資計畫獲補助

苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取文化部文化資產局核定補助5項文化資產相關計畫，其中包括「苗栗縣史蹟文化景觀普查計畫（第一期）」造橋鄉龍昇湖道卡斯族祖居地文化景觀調查。（本報資料照片）

苗栗縣政府持續推動文化資產保存與調查工作，近期成功爭取文化部文化資產局核定補助5項文化資產相關計畫，核定總經費新台幣6352萬元，其中中央補助款達新台幣5356萬7000元，包括歷史建築「通霄神社社務所及拜殿緊急搶修工程」等計畫，將有效提升苗栗縣文化資產保存與管理量能。

縣府文化觀光局表示，此次核定補助計畫包括「苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮有形文化資產普查計畫」、「歷史建築通霄神社社務所（含參道）及拜殿緊急搶修工程」、「民國115年度苗栗縣文資防護專業服務中心計畫」、「苗栗縣南庄事件史蹟場域調查暨保存維護計畫」及「苗栗縣史蹟文化景觀普查計畫（第一期）」。

廣告 廣告

其中，通霄神社是位在通霄鎮虎頭山公園半山腰，興建於26年，91年被登錄為苗栗縣歷史建築。南庄事件則是苗栗縣南庄鄉賽夏族人與客家族群聯手抗日事蹟，因事件分別發生在南庄鄉多處地點，為了要釐清事件詳實經過及位置，因此有必要對相關場域展開詳盡調查確認。

縣長鍾東錦指出，文化資產是地方歷史與文化的重要根基，縣府長期積極向中央爭取資源，此次5項計畫獲核定，對文化資產保存工作助益良多。尤其通霄神社社務所因建築老舊且工程延宕多年，已有安全疑慮，縣府將與通霄鎮公所全力配合，盡速推動緊急搶修工程，確保歷史建築獲得妥善保存。