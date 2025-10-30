即時中心／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平，今（30）日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，不過就在兩人見面前，川普突宣布重啟核武試驗。並稱目前中國的核武數量名列第三，但可能在5年內趕上美國，因此他指示五角大廈，以平等原則重新展開美國的核武測試。

川普與習近平會面前，在自家社群平台「Truth Social」上發文表示，美國擁有全球最多的核武，數量超過世界上任何其他國家。這一成果是在他第一任總統任期內完成的，其中包括對現有核武的全面升級與翻新，「由於這些武器具有極其強大的毀滅力，我非常不願意這麼做，但我別無選擇！」

川普也提到其他國家的核武數量，目前俄羅斯位居第二，而中國雖落在第三、但可能在5年內趕上。由於其他國家正進行核試驗計畫，他已指示五角大廈以平等原則，重新展開美國的核武測試。

而在川習閉門會議前，現場媒體當面詢問川普為何要啟動核武試驗，然而川普未正面回應，僅回答謝謝大家。

原文出處：快新聞／保持戰略優勢！與習近平會面前 川普宣布美重啟核武試驗

