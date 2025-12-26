保時捷中國銷量慘跌 經銷商無預警倒閉引發熱議

（中央社台北26日電）德國豪車保時捷（Porsche）中國銷量慘跌之際，其中一家經銷商在鄭州、貴陽的保時捷中心近日無預警倒閉失聯，引發不甘損失的車主報警維權。保時捷門市驚傳跑路，躍為中國社群熱門話題。

綜合大象新聞、澎湃新聞等陸媒報導，23日早晨，鄭州中原保時捷中心的部分員工和消費者到店時發現展廳已 人去樓空，原本陳列的數十輛保時捷新車全部消失，只剩散落地面的宣傳冊和空蕩蕩的車輛展台。

由於管理幹部失聯，多名車主指他們交了大額定金卻無法提車，還有一些新車也沒法辦理掛牌。目前，車主自發組建的維權群已超200人，涉及金額從人民幣數萬元至數百萬元不等。

「鄭州中原保時捷中心疑閉店跑路」躍為中國社群熱搜話題後，保時捷中國回應稱，對於此次事件給各位車主及消費者帶來的困擾與擔憂致以最誠摯的歉意，將積極推動事件妥善處理，將消費者合法權益放在首位。「我們高度關注保時捷授權經銷商鄭州中原保時捷中心出現經營異常情況，目前與警方和相關部門正在現場核查事實。」

鄭州中原保時捷中心才傳跑路，貴陽孟關保時捷中心昨天也人去樓空。知情人士透露，有不少購買了保養儲值套餐包的車主無法兌現權益，也有車主支付定金但尚未提車。還有在該門市購買過儲值套餐的車主表示，多名車主已報警。

社群媒體多支影片顯示，該保時捷中心的展廳內已經空空如也，所有車輛均被連夜拖走。有網友稱，自己支付數萬元定金後遲遲無法提車，工作人員曾允諾其退回定金，然而25日再聯繫顯示已被拉黑（封鎖）。

報導指出，鄭州與貴陽兩家經營異常的保時捷中心控股股東均為東安控股集團，曾是中國汽車流通業前百大企業，總部設在河南省新鄉市，已有30餘年的歷史。該集團還經銷奧迪、寶馬等多個豪華品牌以及大眾市場品牌。

東安控股集團內部人士今天向媒體回應稱，「我們不會跑的，會負責到底」。但對於東安旗下保時捷中心聯繫不上以及經營異常等情況，她卻表示不知情。

保時捷於2001年進入中國市場，此後銷量不斷攀升，2015年中國成為保時捷全球最大的單一市場。在銷售熱期，中國消費者甚至必須加價才能買到車。

不過從2023年中國新能源汽車大幅成長開始，保時捷在中國市場銷量承壓，近兩年下跌幅度越來越大。今年前3季，保時捷在中國銷量僅剩3.2萬輛，比去年同期大跌26%，較2021年銷售峰值的9.5萬輛慘跌近2/3。

報導指出，保時捷在中國銷量節節敗退，主因是電動化策略失利；保時捷電動車價格高昂但智慧化不如中國電動車。對此，保時捷中國正在調整電動化策略，但此舉被視為這家德國第一豪車品牌逐漸失守中國市場。

保時捷中國22日向媒體證實，該公司自建充電網路將於3月1日起逐步停止營運，總計關閉約200家充電站。

保時捷中國向電動車主發出的通知顯示，保時捷尊享充電服務（含所有保時捷自建高功率直流充電站）將停止提供，並逐步從保時捷App及保時捷微信小程序的充電地圖中移除。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141226