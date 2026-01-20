保時捷之外的另一個Carrera TAG Heuer經典賽車錶全新進化

記者鍾釗榛／綜合報導

TAG Heuer Carrera賽車計時腕錶。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

自從TAG Heuer在2023年推出Glassbox Carrera系列後，弧形藍寶石錶鏡環繞整個錶盤的設計立刻成為錶迷討論焦點。如今，這款話題之作正式迎來41毫米新尺寸，讓原本覺得39毫米略顯小巧的玩家，多了一個更有份量感的新選擇。

TAG Heuer Carrera正式迎來41毫米新尺寸。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

從賽道而生

Carrera的故事要從1963年說起，當年Jack Heuer以賽車計時為靈感，打造出清晰易讀的計時碼錶，並以經典的Carrera泛美公路賽命名，象徵速度與精準。60年後，TAG Heuer以Glassbox弧形錶鏡向經典致敬，也讓復古與現代科技完美融合。

廣告 廣告

TAG Heuer以Glassbox弧形錶鏡向經典致敬。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

錶盤比例全面升級

41毫米版本最大的改變，在於整體視覺更平衡。子錶盤間距放大，閱讀更清楚，也取消原本12點鐘方向的日期窗，回歸純粹計時風格。此次共推出藍色、藍綠色與黑紅三種錶盤配色，賽車味一次到位。

強悍機芯撐場

錶款搭載自製TH20-01自動計時機芯，具備80小時動力儲存，並採用導柱輪與垂直離合設計，透過藍寶石底蓋還能欣賞機芯運作之美。搭配七排鋼鍊與蝴蝶扣，佩戴感受同樣講究。

搭載自製TH20-01自動計時機芯，具備80小時動力儲存。（圖／翻攝TAG Heuer網站）

尺寸放大 氣勢也跟著升級

對喜歡Carrera設計、又想要更霸氣尺寸的錶迷來說，41毫米Glassbox正好補上關鍵拼圖。經典賽車精神不變，但存在感更強，無論日常佩戴或收藏，都更有看頭。

更多三立新聞網報導

車商自砍50萬起！關稅還沒公布、台灣車價先撐不住了

怎能不愛車／一腳電門就破表 BMW打造M3純電性能神車

想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規

關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像

