保時捷動力最強大的量產車型 Cayenne電動車正式投產

〔記者楊雅民／台北報導〕保時捷宣佈全新的Cayenne Electric於去年11月中旬全球首發後，位於斯洛伐克布拉提斯拉瓦(Bratislava)的Cayenne Electric生產線已正式投產，同步深化電池專業技術，該產線採用「共線生產」模式，將純電版本與燃油引擎、混合動力車型於同一條產線製造，使保時捷能迅速應對市場需求的變化。

為進一步精準擴展自身的電池專業技術，保時捷在CayenneElectric上採用了完全自主研發的電池模組。這些模組由位於布拉提斯拉瓦東北方約100 公里的霍爾納斯特雷達(Horná Streda)保時捷智慧電池工廠(Porsche SmartBattery Shop)製造。

全新Cayenne Electric已在多個層面上突破既有界限，採用功能整合式的高壓電池，具備113kWh的總能量含量、高能量密度與大型軟包電池芯(pouch cells)，續航里程超過600公里，並支援800V快速充電技術；「雙面冷卻」技術更是全球首創：透過兩塊冷卻板，系統可根據需求從上方及下方對高壓電池進行冷卻或加熱，使電池能更高效地達到最佳工作溫度區間。

做為旗艦車款的CayenneTurbo擁有高達1,156 hp(850 kW)的輸出功率，成為保時捷有史以來動力最強大的量產車型。Cayenne Electric 其中，更配備保時捷迄今面積最大的螢幕，以及反應速度極致敏捷的保時捷通訊管理系統(PCM)，此外，Cayenne 的客製化選項的豐富程度也堪稱前所未有。

負責生產與物流的保時捷全球執行董事會成員Albrecht Reimold 表示，透過 Cayenne Electric，自主研發的電池模組、頂尖的製造品質，以及一條能將燃油引擎、混合動力系統與純電驅動系統無縫整合的生產線，我們正將保時捷的DNA 穩健地延續至未來，提供可靠、高品質與最先進的科技，滿足全球各市場客戶的多元需求。

保時捷模具製造公司執行董事會主席Markus Kreutel表示，藉由智慧電池工廠，我們將數十年的工業化經驗與最先進的電池技術完美匯聚——從電池芯處理到全自動化的下線測試。這種全方位的垂直整合，讓保時捷能夠精準掌握這項關鍵技術的品質、精密度與可擴展性，這將對我們的未來發展至關重要。

