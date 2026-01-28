保時捷把Macan開進大海 不是概念而是真實量產

記者鍾釗榛／綜合報導

Frauscher x Porsche 790 Spectre電動遊艇。（圖／Porsche提供）

保時捷再次跨界出招，這回不是新車，而是一艘「會跑的電動遊艇」。品牌攜手奧地利Frauscher造船廠，在2026年杜塞道夫船展正式發表全新Frauscher x Porsche 790 Spectre，這艘運動遊艇直接移植Macan純電系統，等於把一整套電動SUV的心臟搬進船體裡，徹底顛覆「船只是船、車是車」的界線。

保時捷攜手奧地利Frauscher造船廠，打造純電遊艇。（圖／Porsche提供）

性能規格完全不妥協

790 Spectre 的設計核心，圍繞著Macan Turbo的100 kWh高壓電池、400 kW後軸馬達與電子控制系統打造。Frauscher為此重新開發更輕、更窄的新船體，全長7.97公尺，換來更靈活的操控與效率。這艘船的定位，就如同保時捷電動車一樣，從零開始、只為性能而生。

廣告 廣告

核心以Macan Turbo的100 kWh高壓電池、400 kW後軸馬達與電子控制系統打造。（圖／Porsche提供）

車與船一起客製

為了強化陸海連動，保時捷同步推出高度客製的Macan Turbo Concept Lago概念車。從Darkteal Metallic車色、專屬字樣sideblades，到整體線條比例，SUV與遊艇彷彿成對登場。就連塗裝流程都比照車規，遊艇同樣採11層塗裝，把個人化這件事做到極致。

駕駛艙像跑車

坐進790 Spectre，你會發現這不是一般船艙。啟動按鈕在方向盤左側、五環儀錶是熟悉的保時捷風格，皮革跑車座椅直接上船；而Concept Lago則反向吸收航海元素，把實木飾板、羅盤與船用織布搬進車內，營造濃濃遊艇氛圍，連鑰匙都採同色設計。

駕駛艙沿用汽車座艙設計。（圖／Porsche提供）

高端電動生活的延伸

保時捷直言，這次合作是把E-Performance、設計與高度個人化，整合成跨領域體驗。Macan Turbo Concept Lago仍是概念車，但790 Spectre已正式開放訂購，宣告高端電動生活不只在公路，也正式航向海上。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／全球僅25個名額 這輛楔形跑車售價很驚人

買車不等於全配！關鍵功能鎖住 特斯拉逼車主每月付錢買功能

帳面好看了、代價卻丟給供應鏈？歐洲車廠現金流不能說的真相

怎能不愛車／花三年改一輛車 價格不敢說、但肯定不是凡人能負擔

