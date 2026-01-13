保時捷撞機車！桃園蘆竹路口騎士倒地骨折 警方初判左轉未禮讓

桃園保時捷左轉撞機車，騎士當場倒地骨折送醫。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市蘆竹區12日晚間發生一起交通事故，1名55歲勞姓婦人駕駛白色保時捷Panamera轎車，行經南山路時欲左轉長安路，不慎與直行的62歲黃姓機車騎士發生碰撞。事故發生瞬間，黃姓騎士當場人車倒地，造成腿部骨折及多處擦挫傷，情況相當危險，所幸送醫治療後無生命危險，勞姓婦人雖然未受傷，但驚嚇過度，事故現場一度混亂。

警方及消防人員接獲通報後迅速抵達現場，進行傷者救治與交通疏導，2名當事人均接受酒測，結果皆無酒精反應，排除酒駕因素。事故發生後，警方初步研判，勞姓婦人在左轉過程中可能未禮讓直行車，為肇事主要原因，但詳細責任仍需後續鑑定及調查確認。事故造成保時捷車身明顯凹陷，機車則嚴重受損，顯示撞擊力道不小。

廣告 廣告

蘆竹警分局呼籲，所有汽、機車用路人行經路口時務必減速慢行，遵守交通規則，左轉車應禮讓直行車先行，以保障行車安全。此次肇事的保時捷Panamera新車入門價格為524萬元至632萬元，若為高階GTS/4S E-HYBRID車款，價格則可達760萬至989萬元，彰顯事故車輛的高價值，也引起民眾關注。

事故提醒民眾，無論駕駛哪種車輛，路口安全都是首要考量。左轉車禍多發，尤其直行機車騎士行駛路段，駕駛人應提高警覺，減少悲劇發生的可能性。警方將持續調查，釐清事故責任，以確保公平、公正處理，並提醒民眾遵守交通規則，避免類似事故再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

沒配套就硬上1／圖解土方之亂吵什麼？ 台中189案停工「每天燒千萬利息」