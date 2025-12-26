保時捷爆跑路疑雲！河南最大門市一夜清空 車主百萬定金蒸發、員工崩潰

記者許雅惠／台北報導

中國鄭州中原保時捷中心。（圖／翻攝自藍鯨新聞）

德國豪車品牌保時捷（Porsche）在中國市場銷量持續下滑之際，經銷端卻爆出震撼事件。位於河南的指標性門市──鄭州中原保時捷中心，近日無預警停業失聯，展廳車輛與設備一夜清空，隨後貴陽孟關保時捷中心也傳出「人去樓空」，引發大量車主與員工恐慌，「保時捷門市疑似跑路」迅速登上中國社群熱搜。

綜合陸媒報導，23日一早，不少員工與消費者到鄭州中原保時捷中心上班、看車時，赫然發現展廳空無一物，原本陳列的數十輛新車全數消失，只剩散落一地的宣傳品與空蕩展示台，宛如一夜蒸發。由於管理階層與門市幹部全面失聯，車主與員工瞬間陷入無助狀態。

中國鄭州中原保時捷中心展廳車輛與設備竟一夜清空。（圖／翻攝自藍鯨新聞）

多名車主控訴，自己才剛支付數萬到數十萬、甚至上百萬元人民幣的購車訂金，卻無法交車；部分已提車的客戶，因未取得合格證而無法上牌，卻仍需繼續償還車貸。另有不少消費者預先購買的保養儲值套餐、維修基金與代金券，全數無法兌現，損失金額從數千到數萬元不等。目前車主自發成立的自救會群組已超過200人，涉案金額龐大。

員工同樣成為受害者。有多名銷售人員在社群發文澄清，自己並非「幫凶」，而是與車主一樣在毫不知情的情況下受害。他們表示，當天上班才發現門市被清空，事前毫無預警，部分員工不僅被拖欠數月薪資，還有投入的數萬甚至數十萬元入股資金難以追回。

事件延燒後，保時捷中國發聲明致歉，表示已高度關注相關授權經銷商的經營異常狀況，並與警方及相關部門進行現場查核，承諾將積極推動後續處理，保障消費者合法權益。鄭州市中原區商務局也證實，已成立專案小組介入。據員工25日透露，政府單位、保時捷中國、銀行與經銷商集團高層已展開協商，部分社保費用已補繳，現場秩序逐步恢復，但訂金與合格證流向仍待釐清。

陸媒報導也指出，鄭州與貴陽兩家出現經營異常的保時捷中心，控股股東皆為東安控股集團。該集團成立逾30年，總部位於河南新鄉，曾名列中國汽車流通業前百大企業，經銷品牌涵蓋保時捷、奧迪、BMW及多個主流車款。對此，集團內部人士對外回應稱「不會跑路，會負責到底」，但對門市失聯與停業細節則表示不清楚。

外界分析，這起經銷商風暴，正值保時捷在中國市場明顯降溫之際。該品牌自2001年進入中國後銷量一路攀升，2015年更躍升為全球最大單一市場，巔峰時期甚至出現加價搶車盛況。然而自2023年起，隨著中國新能源車快速崛起，保時捷銷量明顯感受壓力，今年前三季僅售出約3.2萬輛，年減26%，較2021年高峰幾乎腰斬。

分析指出，保時捷在中國節節敗退，與其電動化轉型不順密切相關。高價策略加上智慧化表現不及本土電動車品牌，使競爭力持續下滑。近期保時捷中國更宣布，將於3月起逐步關閉約200座自建充電站，全面停止尊享充電服務，再度引發車主對品牌未來布局的疑慮。

對許多消費者與員工而言，這場突如其來的經銷商停業風波，不僅是金錢損失，更重創對豪華品牌與通路體系的信任感。

