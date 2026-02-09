保時捷男崩潰「開豪車把到的妹」三觀都不正常！ 慘賠千萬：根本負資產

生活中心／綜合報導

男網友5 年來開過瑪莎、保時捷等五台車，不過體驗都很差，讓他直呼「開豪車確實比較容易把妹， 但把到的三觀真的不正常。」（圖／翻攝自Pixabay）

一名科技業工程師近日表示，自己不是什麼富二代，只是當初有幸進入比較賺錢的公司，這 5 年來，開過瑪莎、保時捷等五台車，不過轉賣總共賠了快 1,000 萬，等於一間房子的錢，親身示範「最強負資產」。原PO也痛訴，透過網路交友遇過幾個女生交往，不過體驗都很差，讓他直呼「開豪車確實比較容易把妹， 但把到的三觀真的不正常。」

有網友近日在Dcard以「我來示範什麼叫作負資產」為題，並寫到，我不是什麼富二代，就一個很普通的科技業工程師。只是當初有幸進入比較賺錢的公司，我剛工作的時候，有個很中二的想法：「日系車鈑金薄、外型又醜，根本是人生失敗組在開的車。」同事會比較誰開的車比較好，開日系車出門很丟臉沒面子。

原PO接著寫道，這5年來，開過瑪莎、保時捷，也網路交友遇過幾個女生交往。老實說，體驗都很差。 幾乎都是剛認識沒多久，一出門就點 和牛、海陸餐。結帳時不是說沒帶錢包， 就是突然接電話裝忙。好像開好車的就是一定要負責買單才對！問題也還沒交往，只是剛認識欸..... 所以我現在可以很確定地說： 開豪車確實比較容易把妹， 但把到的三觀真的不正常。

男網友5年來開過瑪莎、保時捷等五台車，不過轉賣總共賠了快 1,000 萬，親身示範「最強負資產」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO並寫道，我後來用計算機算了一下， 這五台車一路體驗下來， 心得總共賠了快 1,000 萬。等於一間房子的錢。 這就是我親身示範的—最強負資產。 房子買十年還有機會增值， 車子就算當初一台上千萬， 最後也只剩廢鐵價。 現在我已經是公司的一級主管， 資產也比十年前多不少。 那你們一定會問： 我現在換開什麼車？ 我買了........ Toyota Altis。 就是當年我最看不起的那種車。 下屬的車都比我貴！

原PO最後強調，原因很簡單： 它沒什麼貶值空間。 操控安全性當然比不上歐系車， 但我已經很清楚一件事： 車子就只是工具，甚至坐計程車也行， 那是負資產，能少就少。 有些男的會以為開好車身價變高， 甚至貸款買車裝闊，等你開膩換車就知道，最終都是廢鐵價而已！

