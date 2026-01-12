保時捷罕認錯！停產燃油版Macan失算 2028年推新車補位

保時捷前執行長奧利佛·布魯姆（Oliver Blume）罕見公開承認，停產第一代燃油版Macan是錯誤決策。這款休旅車將於今年全面退出市場，替代的燃油車款要等到2028年才會問世，形成數年產品空窗期。

保時捷前執行長坦承停產燃油版Macan決策失算。（圖／翻攝自Porsche官網）

布魯姆在《Frankfurter Allgemeine Zeitung》專訪中坦言，當初基於市場評估與數據分析，認為電動版Macan足以填補燃油版退場後的缺口。他表示：「我們的策略是在3個產品線中提供燃油引擎、油電混合與電動跑車，但並非每款產品都涵蓋所有動力選項。」

布魯姆對於Macan第一代燃油版停產，承認是判斷錯誤，但也強調「若以當時掌握的數據與市場評估來看，會做出相同決定。但如今情況已不同，我們已經做出調整，正在增加燃油車和混合動力車。」第一代Macan因無法符合通用安全法規逐漸退出市場，生產線預計於2026年年中正式結束運作。

為彌補決策失誤，保時捷正在開發一款定位低於Cayenne的全新燃油動力休旅車。這款新車不會沿用Macan名稱，但將在同級距市場競爭。布魯姆在卸任前形容這款新車是「該級距中非常典型的保時捷產品，並且與純電版Macan有所區隔」。

