保時捷自撞！車主控拖吊9公里9千+板金受損 業者喊冤不排除提告

台中有一名保時捷車主，日前開車自撞公車站，整台車卡住無法動彈，找了拖吊業者處理，不滿拖了9公里被收費9千元，事後還發現車輛板金嚴重受損，預估修車費要花20萬，向業者反映，還被拒接電話，對此業者澄清，在進行拖吊作業前，都有講好價格，沒有坐地起價，也有事先告知拖吊方式，會造成車輛板金受損，車主同意才進行作業，後續不排除提告，捍衛自己名譽。

拖吊業者作業到一半，一名男子持手機上前理論，車主VS.拖吊業者說：「你們之前那個車子吊傷不用處理嗎，什麼不用處理，你還把我們電話封鎖。」大街上爭吵，究竟是為了什麼事，原來錄影的男子，去年10月底，開著一台保時捷，在台中文心路上發生車禍，當時找來這名拖吊業者，進行吊掛作業，他指控業者，拖吊里程9公里，收費9千元和網站上報價有落差，加上事後發現車輛板金，嚴重凹陷受損，維修費用將近20萬元，向業者反映還被拒接電話。

車主VS.拖吊業者說：「而且9公里收9千塊你覺得這樣合理嗎，你們現在就這樣不處理是不是，講好才吊，不是說沒講好吊，我們也是正常做，我做這行40年了，講好才去做的。」業者出面澄清，從車禍現場照片看，保時捷撞進公車站卡住動不了，必須出動吊桿車費用就要5千5，加上高級車輛10公里內收費3千元，夜間加成500元，總共9千元，也有事前告知拖吊方式，會讓車輛板金受損，客人都同意後才作業，沒想到事後反倒被咬一口。

拖吊業者說：「他找我麻煩，我跟他說，你不要撞上去就沒事，你如果在平地，好好的，我們就用滑輪，不會做那些有的沒有的，你撞公車亭公車站內。」為了拖吊車輛引發糾紛，雙方在收費、賠償上沒有共識，業者無奈強調沒有坐地起價，不排除後續尋求法律途徑，要捍衛自己名譽。

