保時捷車主武嶺放煙火鏡頭君全錄 當場被逮到開罰

〔記者陳鳳麗／南投報導〕又有人合歡山武嶺亭放煙火！保時捷車主拉風施放，遊客爭相拍影片，也有人向警方、太管處通報，第九大隊員警也找到保時捷車主開罰，太管處表示，依法處3000元罰鍰，網友一片撻伐，有人稱「猴子不怕啦！」、也有建議「罰30萬才會怕！」、「罰車主掃廁所抓到交替才能下山」。

開保時捷名車的男性駕駛，今天清晨6點多車子停在武嶺亭下方路邊，不久在武嶺亭打卡拍照的遊客，就聽到煙火施放的聲音，並有金色火光往上衝，遊客們有人被嚇到，有人則火速拿手機拍影片，而在武嶺亭放煙火的過程，全部被武嶺亭的鏡頭君拍下，過程清晰連聲光效果也完整收錄。

這部拉風的保時捷汽車還在停車場，保七總隊第九大隊的警車獲報就抵達，簡單詢問後開單告發。太管處合歡管理站張淑貞表示，保七第九大隊很快就找到行為人，依國家公園法規定處以3000元罰鍰，呼籲遊客千萬不要以身試法。

網友罵聲連連，擔心萬一不慎火燒山責任誰負，也指3000元罰鍰根本起不來作用，要罰30萬元才會怕。

