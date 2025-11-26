保時捷開回家、飛東京看大谷翔平打WBC！7-11聖誕福袋12／2開搶

7-ELEVEN聖誕福袋12／2開賣！頭獎保時捷、WBC東京賽事門票等你抽。（7-ELEVEN供圖）

7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋，將在12月2日正式開賣，購買任一款福袋就有機會抽中頭獎保時捷Macan、2026年WBC東京賽事門票住房組，能現場看大谷翔平出賽！而且今年福袋規模再擴大，集結45款福袋，同時還有線上APP限定玩具總動員公仔及聖誕倒數月曆，全台限量13萬個。

福袋價格帶從399元、499元、899元到999元不等，內容超豐富，包括抽繩大托特包、絨毛開窗提袋、暖暖被、摺疊購物車、拍拍燈、化妝包及27吋自動摺疊傘等居家與外出必備生活配件。

廣告 廣告

福袋集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇與今年全新初登場的DINOTAENG。（7-ELEVEN供圖）

高價福袋還附市價超過5,000元的跨品牌優惠券，並加贈星巴克咖啡、原燒和牛、LINEGO搭車優惠券、LILMOON買一送一等加碼優惠，實用又超值。

OPENPOINT APP限定開賣5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪存錢筒及史迪奇倒數月曆。（7-ELEVEN供圖）

購買福袋即可參加抽獎，除了保時捷與WBC東京賽事門票，還有每日送出的 100萬OPENPOINT點數、甜蜜約定5兩黃金等多項豪華獎品。買越多福袋，中獎機率越高，滿足粉絲追求驚喜與豪華大獎的期待。

聖誕福袋大獎總價值超過1,250萬元，頭獎為保時捷Macan，買越多、中獎機率越高。（7-ELEVEN供圖）

為配合歲末聚會與交換禮物需求，7-ELEVEN從12月2日到7日，也推出「聖誕購物節」，使用指定信用卡或支付工具消費滿1,111元還能立折125元，整個聖誕檔期兼顧實惠與趣味。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／刁民酸菜魚推單人冷凍包！搭永和周家大陳年糕一秒變神級宵夜

正男報食事／芋頭控嗨翻！「壹拾捌甜點室」爆量厚芋泥巴斯克登場 綿密化口好涮嘴

正男報食事／普發萬元加碼！合點壽司滿千送千 料理長套餐520元開吃黑鮪中腹、燒鰻